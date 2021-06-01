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Gül bahçelerinde yabancı misafirlere ‘gül eğitimi’ Koku Uzmanı Bihter Türkan Ergül, gül bahçelerinde yabancı misafirlerine Isparta gülünü anlattı Gül eğitim turuna katılanlar, güle dokunup, geleneksel yöntemlerle gülyağı çıkarmayı deneyimledi Ergül: “Gülün şifa enerjisinin yüksek olduğunu anlatıyoruz”

İHA

Gül bahçelerinde yabancı misafirlere ‘gül eğitimi’ Koku Uzmanı Bihter Türkan Ergül, gül bahçelerinde yabancı misafirlerine Isparta gülünü anlattı Gül eğitim turuna katılanlar, güle dokunup, geleneksel yöntemlerle gülyağı çıkarmayı deneyimledi Ergül: “Gülün şifa enerjisinin yüksek olduğunu anlatıyoruz”

Isparta’da Koku Uzmanı Bihter Türkan Ergül, gül bahçelerinde yerli ve yabancı misafirlerine gül eğitimi verdi. Eğitimlerde gülün tasavvuf başta olmak üzere farklı toplumlardaki yerini bizzat güle dokunarak anlatan Ergül, gülün şifa enerjisinin yüksek olduğunu söyledi.
Dünyanın gülyağı ihtiyacının yüzde 65’ini tek başına karşılayan Isparta’da gül hasadı ederken, pandemiye rağmen gül bahçeleri misafirlerini ağırlıyor. Bu kapsamda gül bahçelerinde farklı etkinlikler de düzenleniyor. Koku Uzmanı Bihter Türkan Ergül, Keçiborlu ilçesine bağlı Ardıçlı köyündeki gül tarlalarında yerli ve özellikle Amerika, Azerbaycan, İngiltere, Fransa ve Bulgaristan’dan gelen yabancı misafirlerine gül eğitimi verdi. 2 grup halindeki misafirlerine gülün tarihteki önemini anlatan Ergül, Yunan mitolojisinde gülün 'tanrıçaların kutsal çiçeği' olduğunu belirterek, tasavvuf, Roma imparatorluğu ve Sümerlerde gülün öneminden bahsetti. Ergül, gülün şifa enerjisinin yüksek olduğunu söyledi.

Gül ile ilgili her şeyi deneyimlediler
Gül tarlalarında gezen ve eğitime katılan misafirler gül toplayarak, bol bol fotoğraf çektirdiler. Gülün hikayesine bizzat şahit olan misafirler, geleneksel yöntemlerle gül yağı ve gül suyu çıkarma deneyimi yaşadılar.

“Gülün yolculuğunu tarlada bizzat yaşatmak istedik”
Koku Uzmanı Bihter Türkan Ergül, gülün bilgeliği ve şifasına yönelik bir eğitim turu düzenlediklerini belirtti. Kadim uygarlıklarda gülün çok başka anıldığını kaydeden Ergül, “Tasavvufta, İslamiyet’te, şifahanelerde gül baş tacı olarak görülüyor. Gülün ihtişamını anlatırken bu yolculuğu tarlada, özünde toprağında yaşatmak istedik. Baktığınız zaman mimaride, sanatta, seramikte, tasavvufta, halıda, kumaşta, yemeklerde, içecekler, gül her yerde var. Padişahlar sakal tıraşları olduktan sonra onları saklarlar ama saklamadan önce altın bir kabın içerisinde gülsuyu ile yıkarlarmış. Bu sakallar daha sonra ipek bir kumaşta kurutulup, kutsal topraklara giden surre alayına emanet edilir ki Peygamber Efendimizin yakınına bir uzvunu defnetmek ve bunu gülle yapmak için” dedi.

“Dünyanın en güzel gülü Isparta’da”
Isparta gülünün dünyanın en güzel gülü olduğuna değinen Ergül, bu durumu Avrupa’nın da kabul ettiğini söyledi. Ergül, “Hatta şöyle söylenir, ‘kokuların efendisi Türkiye, Isparta gülü.’ Megahertzinin ve şifa enerjisinin yüksek olması, gülsuyu ve gülyağı bizler için muhteşem bir nimet. Bu yüzden Ardıçlı’dayız. Ardıçlı’da kendi bahçemizde, Yakup Yolcu ağabeyin eşliğinde katılımcılara gülü anlatıyoruz” diye konuştu.

“Dünyanın dört bir yanından geldiler”
Eğitimlere dünyanın dört bir yanından misafirlerin geldiğini ifade eden Bihter Türkan Ergül, “İngiltere, Amerika, Azerbaycan, Fransa, ve Bulgaristan’dan misafirlerimiz gül eğitimi için geldiler. Gülün tasavvuftaki yeri, Roma mitolojisindeki yeri, Bizans’ta, Mezopotamya, Akatlarda ve Sümerlerdeki yerini anlatıyoruz. Örneğin Sümer kil tabletlerinde gülsuyundan bahseder. Bunları anlatmak istiyoruz. Umarım burada çıkan bu mis kokular dünyaya şifa olarak kokusunu yaymaya devam eder” ifadelerine yer verdi.

“Gül kardeşliği oluşacak”
Ergül, gül eğitimlerine Koku Kültürü Derneği çatısı altında başladıklarını ve bunu ilerleyen yıllarda Fas, Bulgaristan, Özbekistan, Kazakistan ve Japonya gülüyle birleştireceklerini söyledi. Gül kardeşliği olduğunu belirten Ergül, her gülün şifasının farklı olduğunu kaydetti.

“Gül ile yeni ilgilenmeye başladım”
Gül eğitimine katılanlardan biri de Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Robin Turner oldu. Eşiyle birlikte Isparta’ya geldiğini ifade eden Turner, kokulara karşı çok uzun zamandır bir merakı olduğunu ancak gül ile yeni ilgilenmeye başladığını söyledi. Gül bahçelerinin harika olduğunu kaydeden Turner, “Zamanımız olsaydı gül toplamayı bırak yatar, koklardım” dedi.

“Ümidim tüm Türkiye’nin güle ulaşması”
İstanbul’dan gelen Selime Sancar da Isparta’da insanlığın ortak köklerine dokunan gülü bulduğunu söyledi. Sancar, “Isparta’nın bir toprak olmadığını, o ruhu en güzel şekilde bize gül ile ulaştırdığını bilfiil dokunarak, yaşayarak hissetme imkanı buldum. Ümidim tüm Türkiye’nin güle ulaşması ve kültürel değer olarak tüm dünyaya ulaştırabilmesi” diye konuştu.
Gül eğitimine Azerbaycan’dan gelerek katılan Kamile Aliyeva ise panik atak ve psikolojik sorunlar yaşadığını, bu nedenle internette farklı yöntemler araştırırken, Bihter Türkan Ergül ile karşılaştığını söyledi. Aliyeva, “Evren sanki beni buraya yönlendirdi. Sanki sağlığıma kavuşmam gül ile alakalı bir şeymiş. Gül tarlalarına eğitim için geldim. Çok şahane bir eğitim geçti. Gül hakkında ne kadar bilmediğimiz şeyler varmış. Gülün şifalandırıcı yönlerini Bihter hanım bize öğretti” dedi.

“Gülün frekansı yüksek”
Meditasyon eğitmeni Burak Bora Topuz, gülün frekansının yüksek olduğunu belirterek, “Şifa dediğimiz frekansımızı ne kadar yüksek tutabildiysek o kadar var olduğumuz bir yaşamın getirisi. Bu eğitime katılmamın neden hem kendi titreşimimi yükseltmek hem de danışanlarıma bu tarz çalışmalarda onlara vesile olabilmek” dedi.
Gül bahçelerini misafirlerine açan üretici Yakup Yolcu da misafirleri ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade ederek, “Bihter hanım bahçemize bir aydır gelip gidiyor. Gülün anlamı şeklinde eğitimler verdi. Kendilerine çok teşekkür ederiz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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