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        IGSİAD bahis ve kumarla mücadele çağrısı yaptı

        Isparta Girişimci Sanayici İş İnsanları Derneği (IGSİAD), internet üzerinden oynanan yasa dışı bahisle mücadele çağrısı yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2024 - 11:09 Güncelleme: 09.02.2024 - 11:31
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        IGSİAD bahis ve kumarla mücadele çağrısı yaptı
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        Isparta Girişimci Sanayici İş İnsanları Derneği (IGSİAD), internet üzerinden oynanan yasa dışı bahisle mücadele çağrısı yaptı.

        Dernek başkanı Kubilay Kapı, yaptığı açıklamada, yasa dışı bahis ve kumar örgütlerinin gençleri tehdit ettiğini öne sürerek, internet üzerinden kumar oynamaya teşvik edilen gençlerin eğitim ve kariyer hayallerinin olumsuz etkilediğini belirtti.

        Ailelere, eğitimcilere, sivil toplum kuruluşlarına ve yetkililere çağrıda bulunan Kapı şunları kaydetti:

        "Aileler, çocuklarının oyun siteleri aracılığı ile bahis oynamasını önlemek için, onlara sevgi, ilgi ve güven vermeli, onları farklı aktivitelere yönlendirmeli. Kredi kartı ve banka hesap bilgilerini paylaşmamalı, telefonlarını kontrol etmeli ve evlerinde güvenli internet anlaşmaları yapmalıdır."

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