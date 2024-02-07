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        Isparta'da yürürken fenalaşan üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

        Isparta'da yolda yürürken fenalaşan üniversite öğrencisi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2024 - 15:36 Güncelleme: 07.02.2024 - 15:36
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        Isparta'da yürürken fenalaşan üniversite öğrencisi hayatını kaybetti
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        Isparta'da yolda yürürken fenalaşan üniversite öğrencisi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

        Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü 4. sınıf öğrencisi Janibey Yıldız (24), Fatih Mahallesi'nde arkadaşlarıyla yürüdüğü sırada aniden fenalaşarak yere yığıldı.

        Arkadaşlarının durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ekibi sevk edildi.

        Sağlık ekibince Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Yıldız, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Yıldız'ın kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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