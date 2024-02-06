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        Isparta'da 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin bir kişi tutuklandı

        Isparta'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 6 kişiden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2024 - 19:33 Güncelleme: 06.02.2024 - 19:33
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        Isparta'da 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin bir kişi tutuklandı
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        Isparta'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 6 kişiden 1'i tutuklandı.

        Isparta Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 30 Ocak'ta Isparta'daki iki eğlence mekanı önünde yaşanan ve A.E. ile E.A.T'nin yaralandığı, çevrede de hasara neden olan silahlı kavgaya ilişkin Isparta Emniyetince çalışma başlatıldı.

        Polis ekiplerince yapılan çalışma sonucu 6 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda da 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 3'ü Cumhuriyet Başsavcılığınca serbest bırakıldı.

        S.A. ve Ş.K. adli kontrol şartıyla serbest kalırken, E.A.T. ise tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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