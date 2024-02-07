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        Ehliyetsiz sürücü kazada öldü, arkadaşı yaralandı

        ISPARTA'da yoldan çıkıp, takla atan otomobilin ehliyetsiz sürücüsü Görkem Özdamar (17) hayatını kaybetti; yanındaki arkadaşı Bayram Ali Budak (19) yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.02.2024 - 12:48 Güncelleme: 07.02.2024 - 12:50
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        Ehliyetsiz sürücü kazada öldü, arkadaşı yaralandı
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        ISPARTA'da yoldan çıkıp, takla atan otomobilin ehliyetsiz sürücüsü Görkem Özdamar (17) hayatını kaybetti; yanındaki arkadaşı Bayram Ali Budak (19) yaralandı.

        Kaza, dün saat 21.00 sıralarında Senirkent- Yalvaç kara yolunda meydana geldi. Görkem Özdamar, kullandığı 32 NC 666 plakalı otomobilin hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkan otomobil, takla attı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücü Özdamar'ın hayatını kaybettiği belirlendi, yaralanan arkadaşı Bayram Ali Budak ise ambulansla hastaneye götürüldü.

        Jandarma, sürücü Özdamar'ın ehliyetinin olmadığını tespit etti. Kaza sonrası otomobilin hız göstergesinin de 140'ta takılı kaldığı, sürücünün emniyet kemeri takmadığı belirlendi.

        Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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