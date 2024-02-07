Isparta'daki trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı
Isparta'nın Senirkent ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Isparta’nın Senirkent ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
G.Ö'nün kullandığı 32 NC 666 plakalı otomobil, Senirkent - Yalvaç karayolunda devrildi.
Sürücü kaza yerinde hayatını kaybetti, otomobilde yolcu olarak bulunan B.A.B yaralandı.
G.Ö’nün cenazesi, otopsi yapılmak üzere hastane morguna götürüldü.
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