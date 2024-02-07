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        Isparta'daki trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı

        Isparta'nın Senirkent ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2024 - 01:33 Güncelleme: 07.02.2024 - 01:54
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        Isparta'daki trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı
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        Isparta’nın Senirkent ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        G.Ö'nün kullandığı 32 NC 666 plakalı otomobil, Senirkent - Yalvaç karayolunda devrildi.

        Sürücü kaza yerinde hayatını kaybetti, otomobilde yolcu olarak bulunan B.A.B yaralandı.

        G.Ö’nün cenazesi, otopsi yapılmak üzere hastane morguna götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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