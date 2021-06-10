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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Eğirdir’de orman yangınları tatbikatı gerçekleştirildi

İHA

Eğirdir’de orman yangınları tatbikatı gerçekleştirildi

Isparta Orman Bölge Müdürlüğü tarafından Eğirdir ilçesinde orman yangınlarıyla mücadele eğitim ve tatbikatı gerçekleştirdi.
Tatbikat kapsamında ilk olarak Eğirdir Meyvecilik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü (MAREM) toplantı salonunda teorik bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıya Orman Bölge Müdürü Refik Ulusoy da katıldı.
Daha sonra eğitimin arazi programı kapsamında Yılanlı köyü karaköy mevkiinde, orman yangınlarıyla mücadele, haberleşme, orman yangınlarını etkileyen faktörler, mücadele stratejisi, suköpük kullanımı ve şerit açma, yangın çeşitleri ve söndürme metotları, soğutma, yangın ekip araçları, el aletleri ve kişisel koruyucu donanım malzemeleriyle ilgili katılımcılara teorik ve uygulamalı eğitim verildi.
Isparta Orman Bölge Müdürü Refik Ulusoy eğitim programına iştirak ederek orman yangınları konusundaki mesleki tecrübeleriyle beraber orman yangınlarıyla mücadelede uygulanması gereken stratejiler konusunda açıklamalarda bulundu.

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