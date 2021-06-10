Eğirdir’de orman yangınları tatbikatı gerçekleştirildi

Isparta Orman Bölge Müdürlüğü tarafından Eğirdir ilçesinde orman yangınlarıyla mücadele eğitim ve tatbikatı gerçekleştirdi.

Tatbikat kapsamında ilk olarak Eğirdir Meyvecilik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü (MAREM) toplantı salonunda teorik bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıya Orman Bölge Müdürü Refik Ulusoy da katıldı.

Daha sonra eğitimin arazi programı kapsamında Yılanlı köyü karaköy mevkiinde, orman yangınlarıyla mücadele, haberleşme, orman yangınlarını etkileyen faktörler, mücadele stratejisi, suköpük kullanımı ve şerit açma, yangın çeşitleri ve söndürme metotları, soğutma, yangın ekip araçları, el aletleri ve kişisel koruyucu donanım malzemeleriyle ilgili katılımcılara teorik ve uygulamalı eğitim verildi.

Isparta Orman Bölge Müdürü Refik Ulusoy eğitim programına iştirak ederek orman yangınları konusundaki mesleki tecrübeleriyle beraber orman yangınlarıyla mücadelede uygulanması gereken stratejiler konusunda açıklamalarda bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.