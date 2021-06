AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı İl Belediye Başkanları 2. Değerlendirme ve İstişare Toplantısı Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in ev sahipliğinde gerçekleştirildi.



8 belediye başkanı ve Yerel Yönetimler Başkanlığı Bölge Sorumlusu 4 milletvekilinin katıldığı istişare toplantısı Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in ev sahipliğinde düzenlendi. Toplantıya Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk ile Yerel Yönetimler Başkanlığı Bölge Sorumlusu Başkan Yardımcıları Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, 2425. Dönem Denizli Milletvekili Bilal Uçar, 26. Dönem Trabzon Milletvekili Ayşe Sula Köseoğlu, Isparta AK Parti Milletvekili Recep Özel, AK Parti Başkan Vekili Hamidullah Armağan, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Başkan Vekili İrfan Özkutlu, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Yasir Pirimoğlu da katıldı.



Belediye Başkanlığı makamında konuşan Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, ikinci toplantılarını gül mevsiminde, güller diyarında Isparta’da yaptıklarını belirterek "Bugün gül toplama hasadına da katılım sağladık. Orada oldukça kalifiye bir işgücünü ortaya koyduk. İnşallah gül hasadı da ve tüm tarımsal faaliyetlerimiz, işlerimiz de hem Isparta’daki kardeşlerimize hem de tüm milletimize bereketli olsun, hayırlı olsun. Sağlıklı bir şekilde oluşan hasılayı, yaşama katmayı Cenabı hak bizlere nasip etsin diyorum” dedi.



“AK Parti belediyecilikte her zaman mihenk taşı oldu”

AK Parti’nin belediyecilikte her zaman mihenk taşı olduğuna dikkat çeken Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, “AK Parti, lideri belediyecilikten gündeme çıkan bir parti ve Sayın Cumhurbaşkanımızın İstanbul belediyecilik performansıyla, onun öngörüsüyle bu günlere kadar gelen bir partidir. Onun için AK Parti de belediyecilik her zaman mihenk taşı olmuştur. Başlangıç noktası olduğu gibi yükselişinin de temelinde belediyecilik vardır. Belediye başkanlarımız, Isparta’da ve tüm belediyelerimizde gördüğümüz gibi çok başarılı hizmetleri hemşerilerimizle, milletimizle buluşturuyorlar. Ben huzurlarınızda tüm belediye başkanı kardeşlerime canı gönülden teşekkür ediyorum. Şükrü başkanıma hem ticaretteki performansını, hem de sosyal hayattaki ve yereldeki performansını birleştirerek, Isparta Belediyesi’ni gerçekten geleceğe hazırlanma noktasında çok aktif bir hale getirdiğini gördük, görüyorum ve bundan da mutluluk duyuyoruz. İnşallah bu bilgi paylaşımları, deneyim paylaşımları şehirlerimizde daha güzel hizmetlerin oluşmasına katkı sağlayacak” diye konuştu.



“İstişarelerde daha güzel şeyler ortaya çıkıyor”

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ise bu buluşma ile birlik ve beraberliğin daha da arttığın söyledi. Deneyim ve tecrübenin önemine dikkat çeken Başkan Başdeğirmen, “Bugün Isparta’da çok değerli misafirlerimizi ağırlıyoruz. Sayın Genel Başkan Yardımcılarımız, Belediye Başkanlarımız Isparta’mızdalar, bundan dolayı çok mutluyuz. Ayrıca eşleriyle birlikte gelmeleri, Isparta’mızda bulunmaları daha farklı bir güzellik verdi. Bizim partimiz, bu güçlü oluşumu bu birlik ve beraberlik istişarelerle devam ettirmekte. Bizler istişare yaptıkça, birbirimizle bir çok konuyu konuştukça daha güzel şeyler ortaya çıkıyor. Önceki gittiğimiz yerde belediye başkanlarımızla konuştuğumuzda o illerde neler yapılabildiğini ne gibi projeler yapıldığını hep paylaştık. Aynı şeyi bugün Isparta’mızda yapıyoruz. Bizler de kendi yaptığımız projeleri anlatacağız. Bu anlamda diğer belediye başkanları belki de örnek bir projeyi ortaya koymuş olacağız. Başkanlarımızın da söylediklerini güzel projeleri bizlerde notumuzu alacağız. Sayın Genel Başkan Yardımcılarımız çok güzel deneyimler anlatıyorlar. Tabii ki deneyim ve çok tecrübe çok önemli. Eğer biz tecrübe ve deneyimlere itibar etmezsek başarılı olmamız mümkün değil. İstişare toplantılarında çok güzel fikirler ortaya çıkıyorlar. Misafirlerimizin Isparta’da olması, gül zamanında gül bahçelerinde beraber olmamız ve memleketimizi anlatmamız çok güzel oldu. Memnun ve mutlu olduk, tekrar bekliyoruz. İnşallah sizleri Isparta’mızda görmek istiyoruz ” dedi. Konuşmaların ardından toplantı basına kapalı olarak devam etti.

