Yedi renkli Eğirdir Gölü’nde bayram tatili yoğunluğu

Isparta’da vatandaşlar, Kurban Bayramı tatilinde ‘Yedi renkli göl’ olarak bilinen Eğirdir Gölü’ne akın etti. Plajları dolduran vatandaşlar, sıcak havada gölün serin sularının tadını çıkardı.

Eğirdir ilçesine adını veren ve günün değişik zamanlarında mavi, yeşil tonlara büründüğü için ‘yedi renkli göl’ olarak adlandırılan Eğirdir Gölü, eşsiz manzarası ve plajlarıyla ziyaretçilerini ağırlıyor. 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde de Isparta ve çevre illerdeki vatandaşlar Eğirdir Gölü’ne akın etti. Sıcak havada serinlemek isteyenler, ince kum özelliğine sahip Altınkum Plajı ile Beydere köyü yakınlarında bulunan Bedre Plajı’nı doldurdu. Plajlarda yoğunluk oluşurken, vatandaşlar hem serin suların hem de kumsalın tadını çıkardı.

“Gayet güzel, hoşuma gitti”

Konya’dan Eğirdir Gölü’ne gelen Gürkan Ateş, bir arkadaşının tavsiyesi üzerine ilk kez geldiğini söyledi. Ateş, “Gayet güzel, hoşuma gitti. Yoğunluk var. Onun dışında su gayet güzel. Zaten kamp için gelmiştim” dedi.

“Eğirdir Gölü Isparta’nın cenneti gibi”

Ailesiyle birlikte göle yüzmeye gelen Ahmet Çelik de bu yaz mevsiminde üçüncü kez geldiğini belirtti. Çocukları eğlendirmek için Eğirdir Gölü’nü tercih ettiklerine değinen Çelik, “Çocuklar kumsalda oynaşıyor. Eğirdir Gölü Isparta’nın cenneti gibi. Buraya can veren bir nokta. Cıvıl cıvıl, tertemiz, şahane bir yer” diye konuştu.

“Antalya’ya gidemediğimiz için buraya geliyoruz”

Cemal Aksoy da sık sık geldiğini belirterek, 2 saatlik mesafede olan Antalya’ya gidemediklerini onun için Eğirdir’de suya girdiklerini söyledi. Aksoy, “Buralarda eğleniyoruz. Biraz kalabalık, biz de bir şeyler yapıp vakit geçiriyoruz” dedi.

“Her hafta sonu gelmeye çalışıyoruz”

Konya’nın Akşehir ilçesinden geldiğini belirten Kadir Yaman, gölün biraz kirli ve kalabalık olduğunu söyledi. Yaman, “Göl güzel, memnun olduğum için Eğirdir’e geliyoruz. Buraya İç Anadolu’nun denizi gibi diyebiliriz. Her hafta sonu gelmeye çalışıyoruz. 1 saatlik yolumuz var” dedi.

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