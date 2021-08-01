Isparta’da KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı'na geç kaldığı için salona alınmayan aday, "Ne yapayım almazlarsa almasınlar" diyerek kapıdan geri döndü.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 2021 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı bugün gerçekleştiriliyor. Isparta’da da adaylar sabah saatlerinden itibaren sınav merkezlerine geldi. Kimlik ve belge kontrolünden geçen memur adayları sınav salonlarında yerlerini alırken, saatler 10.00’ı gösterdiğinde kapılar kapandı. Bu dakikadan sonra gelenler ise sınav binalarına alınmadı.



“Yapacak bir şey yok”

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nde sınava girecek olan kadın bir memur adayı kapı kapandıktan 5 dakika sonra geldiği için içeriye alınmadı. Kadın, “Aman ne yapalım almazlarsa almasınlar. Yapacak bir şey yok" diyerek binadan ayrıldı. Sınava geç kalan diğer memur adayları da sınav merkezine giremeyerek, kapıdan geri döndüler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.