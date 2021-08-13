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Eğirdir Gölü'nden dünyaya, haftada 25 ton kerevit

DHA

Eğirdir Gölü'nden dünyaya, haftada 25 ton kerevit


Kemal ERBEN/EĞİRDİR (Isparta), (DHA)ISPARTA'nın Eğirdir ilçesi girişinde kurulan fabrikada, Eğirdir Gölü'nden balıkçılar tarafından avlanan kerevitler yurt dışına ihraç ediliyor.
Eğirdir Gölü'nden balıkçılar tarafından avlanan kerevitler yurt dışına ihraç ediliyor. Eğirdir girişinde 3 bin metrekare alanda kurulan ve 50 personelin çalıştığı fabrikada, balıkçı esnafı tarafından gölde avlanan kabuğu ince ve lezzetli kerevitler önce dinlenmeye alınıyor, ardından makinelerde haşlanıp özel soslarla paketleniyor. Paketlenen kerevitler, yurt dışına gönderiliyor. Haftada, 25 ton pişirilmiş ve soslanmış kerevit ABD, İngiltere, İsrail, Rusya, Almanya, Fransa, Moldova, Ukrayna gibi ülkelere ihraç ediliyor.
Fabrikanın sahibi Muzaffer Barış, kerevitleri Eğirdir Gölü ve çevresindeki göllerden alıp burada pişirip, soslayıp, ardından talep olan ülkelere pazarladıklarını söyledi. İşlerinin iyi gittiğini aktaran Barış, "Ama göllerimizde su sıkıntısı var. Göllerimiz çekiliyor. Amerika'dan İsrail'e, Rusya, Almanya, İngiltere, Fransa, Moldova, Ukrayna gibi değişik ülkelere ihracat yapıyoruz. Eğirdir Gölü'müzün kerevitinin kabuğunun ince olması, dolayısıyla yerken hem lezzet bakımından hem kolay işlenme açısından dünyada narin bulunan bir ürün çeşidi" diye konuştu.
Fabrikanın su ürünleri mühendisi Selcen Doğan ise kerevitlerin işlenmesinden ihracına kadar olan süreci şöyle anlattı:
"İşletmeye gelen canlı kerevitler işleme alınıncaya kadar havuzlarda bekletilir. Daha sonra kerevitler canlı seçim bölümüne alınarak içlerinde ölü, yaralı ve 10 santimden küçük olanlar ayrılır. Küçük kerevitler getiren avcıya teslim edilerek, geldiği sulara dönmeleri sağlanır. Yaralı kerevitler de aynı şekilde avcıya teslim edilir. Ölü kerevitler yem fabrikalarında değerlendirilmek üzere atık alanında toplanır. İşlemeye alınan kerevitler haşlama kazanında pişirilir. Pişmiş kerevitler boylarına göre ayrılarak, tabak ya da poşetlere yerleştirilirler. Tartılarak yerleştirme sonucunda paketleme işlemine geçilir. Paketleme işleminden sonra özel olarak hazırlanan sos eklenir. Soslamadan sonra vakumlama işlemi yapılır. Hazır olan paketler pastörizasyon işlemi için özel krom araba tepsilerinde yerleştirilir. Ve paketler pastörize edilmek üzere arabalarla fırınlara yerleştirilir. Pastörize fırınlarından çıkan arabalar şok odalarına alınarak, dondurulur. Dondurulmuş paketler dış kutulara konularak son paketleme işlemi gerçekleşir."
Son olarak kolilere yerleştirme yapılıp yurt dışına sevk edilmek üzere Tırlara yüklendiğini aktaran Selcen Doğan, "İşletmede ortalama 50 personel çalışmakta ve günlük 4-5 ton Kerevit üretimi yapılmaktadır. Haftada 2-3 defa, ortalama 25 ton sevkiyat yapılmaktadır" dedi.DHA-Genel Türkiye-Isparta / Eğirdir Kemal ERBEN
2021-08-13 10:12:42

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