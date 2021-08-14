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Eğirdir’de 18’inci Triatlon yarışları heyecanı Yarışlara yaklaşık 600 sporcu katılıyor

İHA

Eğirdir’de 18’inci Triatlon yarışları heyecanı Yarışlara yaklaşık 600 sporcu katılıyor

Türkiye Triatlon Federasyonu tarafından Isparta’nın Eğirdir ilçesinde gerçekleştirilen Eğirdir Oral B Triatlonu Türkiye Kupası Final Yarışları ve 30 Ağustos Zafer Bayramı Aquatlon Şenliği yaklaşık 600 sporcunun katılımıyla Eğirdir Limanı’nda başladı.

Türkiye Triatlon Federasyonu, Eğirdir Kaymakamlığı ve Eğirdir Belediyesi işbirliği ile bu yıl 18’incisi düzenlenen Eğirdir Oral B Triatlonu Türkiye Kupası Final Yarışları ve 30 Ağustos Zafer Bayramı Aquatlon Şenliği Eğirdir Limanı’nda gerçekleştiriliyor. 2 gün sürecek yarışlara Türkiye’nin farklı yerlerinden yaşları 9 ile 70 arasında değişen yaklaşık 600 sporcu katılıyor. Sporcular yüzme, bisiklet ve koşu kategorilerinde dereceye girmek için mücadele veriyor.
Sabah başlayan yarışlarda M1, M2, M3, yıldızlar kategorilerinde yarışmalar yapıldı.M1 VE M2 kategorilerinde 0912 yaş grubundaki sporcular yüzme ve koşu olarak adlandırılan Aquatlon yaptı. M3 kategorisinde de 13 14 yaş grubu sporcular mini triatlon yaparak 400 metre yüzme, 8 kilometre bisiklet ve 2400 metre koşu ile parkuru tamamladı.
Yıldızlar ise 1517 Yaş grubu 500 metre yüzme, 12 kilometre bisiklet, 3000 metre koşu Süper Sprint şeklinde yarışlara katıldı.
Gençler ise A ve B (1617 Yaş), GençA (1819 Yaş) 750 metre yüzme, 20 kilometre bisiklet, 5000 metre koşu ile sprint yaptı.
Şampiyonlar ödüllendirildi
Yarışmalarda dereceye giren sporcular düzenlenen tören ile madalyalarını aldı. Paratriatlon ve gençler kategorilerinde devam eden yarışmalar yarın sona erecek.

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