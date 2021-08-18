Isparta’da kereste fabrikasındaki yangın korkuttu

Isparta’da bir kereste fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

Sanayi Mahallesi 3227 sokak üzerinde bulunan bir kereste fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Fabrikanın çatı katında alevleri gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, fabrikanın çatı katındaki yangını yaklaşık bir saatlik çalışma sonucunda söndürdü. Ekipler, yangının söndürülmesinin ardından soğutma çalışması yaptı.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.

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