Şehit babası devrilen traktörün altında yaşamını yitirdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • 30 Ağustos Zafer Bayramınız Kutlu Olsun
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şehit babası devrilen traktörün altında yaşamını yitirdi

DHA

Şehit babası devrilen traktörün altında yaşamını yitirdi


Kemal ERBEN/EĞİRDİR (Isparta), (DHA)- HAKKARİ'nin Çukurca ilçesinde, 2012 yılında teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Ömer Tunçbilek'in babası İbrahim Tunçbilek, evinin önünde devrilen traktörün altında kalıp, yaşamını yitirdi. Şehidin annesi Safiye Tunçbilek ise aynı kazada ağır yaralı halde hastaneye kaldırıldı.
Eğirdir ilçesi Gökçehöyük köyünde oturan Şehit Ömer Tunçbilek'in babası İbrahim Tunçbilek, eşi Safiye Tunçbilek ve torunu Ömer Niyazi Yalçın'ı (9) da alıp traktörle bahçelerine çalışmaya gitti. Domates toplayan, bir süre sonra eşi ve torunuyla eve dönen İbrahim Tunçbilek'in kullandığı traktör, geri manevra yaptığı sırada kontrolden çıktı. Yaklaşık 2 metre yükseklikteki istinat duvarından düşerek ters dönen traktörün altında kalan İbrahim Tunçbilek ve eşi Safiye Tunçbilek ağır yaralandı, torunları Ömer Niyazi Yalçın ise kazadan yara almadan kurtuldu.
İhbar üzerine olay yerine, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaptıkları incelemede İbrahim Tunçbilek'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Vücudunda çok sayıda kırık olduğu tespit edilen Safiye Tunçbilek ise önce ambulansla Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi'ne, ardından da Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.
'BABA BENİ BIRAKIP GİTME'
Şehit Ömer Tunçbilek'in kız kardeşi Ünver Tunçbilek, babasının cansız bedeninin olay yerinden kaldırıldığı sırada, "Baba beni bırakıp gitme, bu nasıl bir kara yazıdır, beni bırakıp gidemezsin" diye feryat etti. Ünver Tunçbilek'i yakınları teskin etmeye çalıştı. Şehidin diğer kardeşi Şuayip Tunçbilek de üzüntü yaşadı. Eğirdir Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından şehit babası İbrahim Tunçbilek'in cenazesi morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
2012 YILINDA ŞEHİT DÜŞTÜ
Kayseri´de uzman çavuş olarak görev yaparken, birliğine verilen görevle Hakkari´nin Çukurca ilçesine giden Uzman Çavuş Ömer Tunçbilek, 25 Kasım 2012 tarihinde teröristlerle girdiği çatışmada ağır yaralandı. Ankara GATA´da tedaviye alınan Tunçbilek, 4 Aralık 2012 sabahı şehit düştü. Şehidin o dönem 1,5 yaşında olan kızı Safiye de babasız kaldı.DHA-Genel Türkiye-Isparta / Eğirdir Kemal ERBEN
2021-08-30 15:39:09

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Isparta’da 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuylakutlandı
YEREL HABERLER Isparta’da 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuylakutlandı
Şehit babası traktör kazasında hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Şehit babası traktör kazasında hayatını kaybetti
Noterlikten emekli oldu, Atatürk Kütüphanesi kurdu Isparta’da emekli noter, kurduğu kütüphane ve kültür sanat merkeziyle ücretsiz hizmet veriyor
YEREL HABERLER Noterlikten emekli oldu, Atatürk Kütüphanesi ...
Eğirdir’de 320 sporcunun katılımıyla Taekwondo Zafer Kupası heyecanı
YEREL HABERLER Eğirdir’de 320 sporcunun katılımıyla Taekwondo Zafer ...
Avrupa şampiyonu halterciden karantinadaki Belediye Başkanı Başdeğirmen’e sürpriz Şampiyon halterci Fatmagül Çevik, madalyasını karantinadaki Başkan Başdeğirmen’e götürdü Fatma Gül: "Şampiyonluğu başkanımıza armağan ediyorum"
YEREL HABERLER Avrupa şampiyonu halterciden karantinadaki Belediye ...
Isparta’da köy yolları için hedeflenen 103 kilometrelik asfaltın 58,5 kilometresi tamamlandı
YEREL HABERLER Isparta’da köy yolları için hedeflenen 103 ...
Isparta’da eşyalarıyla sokağa atılan ailenin İzmir’de evi olduğu ortaya çıktı Sokağa atılan aile eşyalarıyla birlikte İzmir’e gönderildi Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kütük: “Ailenin İzmir’de kalabilecekleri mekana naklini sağladık”
YEREL HABERLER Isparta’da eşyalarıyla sokağa atılan ailenin İzmir’de ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.