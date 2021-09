Çandır’da evi küle dönen 85 yaşındaki Ayşe teyzeye yeni ev inşa ediliyor

Isparta Belediyesi, Sütçüler ilçesine bağlı Çandır köyündeki yangında tamamen küle dönen 2 evi yeniden inşa ediyor. Evi yandıktan sonra çok üzüldüğünü belirten 85 yaşındaki Ayşe Kabak, “Evimde her şeyim vardı, kimseye muhtaçlığım yoktu. Yardım edenlerden Allah bin kere razı olsun” dedi.

Sütçüler ilçesine bağlı Çandır köyünde 2 Ağustos’ta çıkan orman yangını 6 gün boyunca havadan ve karadan yapılan müdahale ile kontrol altına alınabilmişti. Yangında yaklaşık 27 yapı zarar gördü. Çandır’da evleri yanan ve zarar gören vatandaşların yaraları sarılmaya devam ediyor. Isparta Belediyesi de yangının ilk çıktığı günden bu yana yangın bölgesindeki desteğini sürdürüyor. Bu kapsamda Isparta Belediyesi, tamamen küle dönen 2 evi yeniden inşa ederken, zarar gören birçok evin de tadilat işlemlerini gerçekleştiriyor. Yeniden yapılacak olan evlerde inşaat çalışmaları zemin betonlarının dökülmesiyle başladı. Evlerin kısa sürede bitirilip, sahiplerine teslim edilmesi bekleniyor.

“Yangını kızım haber verdi”

Isparta Belediyesi’nin yeniden inşa ettiği evlerden biri 85 yaşındaki Ayşe Kabak’a ait. Yangında evini tamamen kaybeden Kabak, yangın sırasında evinde olduğunu ve kızının haber verdiğini söyledi. Kabak, “Anne ‘yangın varmış bir bak’ dedi. Balkona çıkıp baktım ateş sıçrıyor. Beni çocuklar aldı götürdü. Yarım saat için buralar yandı. Ben gelip bakmak istedim ama tuttular getirmediler. Herkes kendi evini korumuş, benim ev yanmış” dedi.

Evi yandığı için çok üzgün olduğunu kaydeden Kabak, “Evimin içinde her şey vardı. Kimseye muhtaçlığım yoktu. Dayılanacak bir şey değil ama dayanmayıp da ne yapacağız. Yardım edenlerden Allah bin kere razı olsun” diye konuştu.

“Devletimizden Allah razı olsun”

Ayşe Kabak’ın kızı Gülay Mavi de yangının ilk günü evden uzaklaştıklarını, bölgeye ancak ikinci gün gelebildiklerini söyledi. Mavi, “Geldiğimizde her yer yanmış evi de kürümüşler. Belediye başkanımızdan, devletimizden Allah razı olsun. Böyle devlet de bulunmaz, böyle başkan da bulunmaz. Cumhurbaşkanımız ve belediye başkanımıza teşekkür ediyorum. Acılarımızı, dertlerimizi sordular, anladılar. Ellerinden geleni yapıyorlar” ifadelerini kullandı.

