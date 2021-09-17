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Eğirdir Gölü'nü kirleten borunun bağlantı noktası söküldü

DHA

Eğirdir Gölü'nü kirleten borunun bağlantı noktası söküldü


Mehmet ÇINAR/ ISPARTA, (DHA)EĞİRDİR Gölü'ne, 2 mahallenin lağım suyunun toplandığı terfi istasyonundan derin deşarj yapılan 70 metrelik borunun 1 metrelik bağlantı noktası söküldü. Göl uzmanı Dr. Erol Kesici, gölü kirleten borunun tamamen çıkarılması ve teşhir edilmesi gerektiğini söyledi.
Türkiye Tabiatını Koruma Derneği (TTKD) Bilim Danışmanı Dr. Erol Kesici, 10 Eylül'de Türkiye'nin en büyük tatlı su kaynaklarından Eğirdir Gölü'nde, Altınkum Plajı'nda ve burada akarak göl yüzeyini de kaplayan lağım suyu atıklarını görüntüledi. Yaklaşık bir futbol sahası büyüklüğünde alanın lağım suyu atığıyla kaplanması ve plajdan göl sularına karışması sonrası bölgede inceleme yapan Dr. Kesici, Altınkum ve İstasyon mahallelerinin kanalizasyon atıklarının toplandığı plajdaki terfi istasyonundan plajdaki kumun altına döşenmiş, bu atıkların göle direkt olarak bırakıldığı boruyu kazı yaparak tespit etti. Kesici, terfi istasyonu ile göle lağım atıklarının bırakıldığı 70 metrelik borunun suyla buluştuğu çıkış noktasının da son yıllarda göl sularının çekilmesi nedeniyle karada kaldığını söyledi.
1 METRELİK BAĞLANTI NOKTASI ÇIKARILDI
Göle kanalizasyon atıklarının terfi istasyonunda inceltilerek bırakıldığı boru, bu sabah Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Eğirdir Belediyesi ekiplerince iptal edildi. Borunun terfi istasyonundaki çıkış kısmındaki 1 metrelik bağlantı noktası da kazı yapılarak söküldü. Yaklaşık 30 yıldır bu boru ile terfi istasyonunda toplanan kanalizasyon atıklarının göle bırakılarak kirletildiğini vurgulayan Kesici, "Sağlığı, yaşamı yıllardır tehdit eden ve sorunlar oluşturan katil borunun terfi istasyonundaki yaklaşık 1 metrelik geniş çaplı bağlantı noktası kazı yapılarak söküldü. Artık bu boru hattından göle hiçbir şekilde lağım suyu atıklarının bırakılamayacağı da belirtildi. Göle doğru terfi istasyonundan yaklaşık 70 metrelik derin deşarj borusunun, terfi istasyonuna bağlı ana kısmının da çıkarılıp, bir daha bu infiale neden olan ilkellik, yaşam düşmanı sistemlere yer verilmemesini arzu ediyoruz" dedi.
'30 YILLIK KANAYAN YARAYDI'
Konuyu gündeme getiren Demirören Haber Ajansı'na (DHA) ve borunun bağlantı kısmını sökerek, bundan sonra göle lağım suyu atığı bırakılmayacağı kararı veren yetkililere teşekkür eden Dr. Kesici, şöyle konuştu:
"Suyun kalitesi neyse yaşamın, memleketin, sağlığın, ekonominin geleceği ve kalitesi odur. Bu doğal kaynaklar bizim değil yavrularımızın geleceği ve emanetidir. Bağlantı noktasının kaldırılması elbette sevindirici fakat bu katil borunun tamamıyla sökülmesini ve halka teşhir edilmesini, sergilenmesini istiyoruz. Yetkililere bu sorunun iptaline ilişkin girişimleri nedeniyle gerçekten çok teşekkür ederim. 30 yıldır iğrenç, ilkel ve insan yaşamına kasteden katil boruların yerinin tespiti ve iptali çok önemli. 30 yıldır kanayan bir yaraydı. İnsanlar burada göle giriyordu. Ayrıca bu su içme suyu olarak da kullanılıyor ve yapılan analizlerde çok tehlikeli bakterilere de rastlanmıştı."DHA-Genel Türkiye-Isparta Mehmet ÇINAR
2021-09-17 12:10:01

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