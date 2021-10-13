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Minibüs ile kamyonetin kafa kafaya çarpıştığı feci kazada ölü sayısı 2’ye yükseldi 17 yaşındaki Adem'den de acı haber geldi

İHA

Minibüs ile kamyonetin kafa kafaya çarpıştığı feci kazada ölü sayısı 2’ye yükseldi 17 yaşındaki Adem'den de acı haber geldi

Isparta'da minibüsün elma yüklü kamyonete, ardından da savrularak tankere çarptığı kazada ağır yaralanan 17 yaşındaki Adem Sarıhan da kaldırıldığı hastanede 4 gün sonra hayatını kaybetti.
Feci kaza 8 Ekim günü saat 15.10 sıralarında IspartaKonya karayolu 60'ıncı kilometresinde meydana geldi. Isparta istikametine seyir halindeki 34 JM 983 plakalı minibüs şerit ihlali yapması sonucu karşı yönden gelen 07 LL 200 plakalı kamyonetle kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan araç yine kamyonetin arkasında Konya istikametine doğru seyir halinde bulunan 01 AHE 697 plakalı tankere çarptı. Kazada 5 kişi yaralanırken kamyonet sürücüsü Yusuf Kahveci hayatını kaybetti.
Kaza anı, kamyoneti takip eden araç kamerasına saniye saniye yansıdı. Düz yolda bir anda kamyonetin bulunduğu şeride geçen minibüsle kafa kafaya gelen kamyonetin çarpışması anbean kayıt altına alındı.
Kazada ağır yaralanan ve minibüs sürücüsünün Remzi Sarıhanın oğlu olduğu öğrenilen 17 yaşındaki Adem Sarıhan'dan da acı haber dört gün sonra geldi. Kaza sonrası ağır yaralı olarak Şehir hastanesine kaldırılan Adem Sarıhan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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