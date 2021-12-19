16 yaşında kalbine yenik düştü

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Isparta’da yaşayan 16 yaşındaki Azra Babacan, kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.

Keçiborlu ilçesine bağlı Senir kasabasında yaşayan 16 yaşındaki 11. sınıf öğrencisi Azra Babacan, evinde oturduğu sırada bir anda kalp krizi geçirdi. Evdekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 ekipleri sevk edildi. Babacan'ın ilk müdahalesi olay yerinde yapılırken daha sonra hastaneye kaldırıldı. Azra Babacan hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Babacan bugün kılınan cenaze namazının ardından Senir kasabasında toprağa verildi.

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