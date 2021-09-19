AA

Isparta Şehir Hastanesi acil servisinde görev yapan Dr. Baki Ünlü, bir hasta yakını tarafından darbedildi.

Hastane Başhekimi Feridun Ruşen Keskin, yaptığı yazılı açıklamada, salgın sürecinde fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti kınadıklarını belirtti.

Yasal sürecin takipçisi olacaklarını vurgulayan Keskin, "Meslektaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Her zaman yanında olduğunuzu da söylemek istiyoruz." ifadesini kullandı.

Öte yandan olay anı, güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. AA'nın haberine göre; görüntülerde, odadan hastane koridoruna çıkan bir hasta yakınının, Dr. Baki Ünlü'ye yumruk atması ve güvenlik görevlilerinin olaya müdahale etmesi yer alıyor.