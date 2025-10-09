İsrail ateşkese rağmen Gazze'ye saldırıyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail ve Hamas'ın Gazze'de ateşkesin ilk aşamasını onayladığını duyurmasına rağmen İsrail, Gazze'ye saldırılarına devam ediyor.

Trump yönetiminin sunduğu ateşkes planının kabul edilmesinden saatler sonra, bu sabah Gazze Şeridi'nde dumanlar yükseldi.

Öte yandan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun bugün kabine toplantısının ardından anlaşmayı imzalaması bekleniyor.

Trump dün akşam yaptığı açıklamada, "Bu, TÜM rehinelerin çok yakında serbest bırakılacağı ve İsrail'in, güçlü, kalıcı ve ebedi bir barışa doğru ilk adımlar olarak, üzerinde anlaşılan bir hatta askerlerini çekeceği anlamına geliyor" ifadelerini kullanmıştı.