İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, ülkesinin Türkiye'ye karşı planı olmadığını iddia etti

Times Of Israel gazetesinde yer alan habere göre, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Hergoz, ABD'deki Yahudi derneklerinin temsilcileriyle yaptığı görüşmede değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın demecini gördüğünü söyleyen Herzog, İsrail'in Türkiye'ye karşı hiçbir zaman bir planı olmadığını öne sürdü.

Herzog, Türk halkına büyük saygı duyduklarının, Türk halkının da İsrail halkına aynı şekilde saygı duyduğunu savundu.

Türk ve İsrail halkı arasında uzun yıllardır devam eden ilişkiler olduğunu ifade eden Herzog, "Halkların birliği, kardeşliği ve birlikte yaşamayı engelleyen bütün seslerin üstünde olacaktır." iddiasında bulundu.

Yönetmenliğini Jerome Sesquin'in yaptığı "İsrail: Kaos'un Bakanları" isimli belgeseldeki konuşmasında Bakan Smotrich, İsrail'in egemen olduğu sınırların mevcut haliyle sınırlı kalmayacağını söylemişti.

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Smotrich'in bir belgeselde verdiği röportajda, sınırları Ürdün Nehri'nin diğer yakasına kadar genişletilmiş "Büyük İsrail" tasviri, sosyal medyada gündem olmuştu.

"Bir Yahudi devleti istiyorum" diyen Smotrich, sunucunun "Bu ne demek?" sorusuna, "Yahudi devleti. Bu, oldukça karışık. Yahudi halkının değerlerine göre yönetilen bir devlet." cevabını vermişti.

Bakan Smotrich, sunucunun, "İsrail'in egemenliği denizden Ürdün'e kadar mı? Hepsi bu mu yoksa sonrasında Ürdün Nehri’nin diğer yakası mı fethedilecek?” sorusunu ise “Yavaş yavaş" şeklinde yanıtlamıştı.

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Smotrich, "Bilgelerimizin kitaplarına göre, Kudüs'ün geleceği Şam'a kadar uzanacaktır ve Kudüs tek başına Şam’a kadar uzanır." ifadesini kullanarak "Büyük İsrail" politikasını tasvir etmişti.