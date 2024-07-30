İsrail'de aşırı sağcılar, askeri üsleri bastı: Protesto mu yoksa darbe girişimi mi?

İsrail askeri savcılığının, Sde Teiman gözaltı merkezinin bulunduğu askeri üste 9 askeri gözaltına almak için gitmesi, burada askerlerin yüzleri tıbbi maskeli askeri polise direnmesi görüntüleri sosyal medyada hızla yayıldı.

İsrail'deki sağcı ve aşırı sağcı siyasetçiler, askerlerin işkence suçlamasıyla gözaltına alınmasına şiddetle karşı çıkarak üst üste açıklama yapmaya başladı.

Aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ile Maliye Bakanı Bezalel Smotrich gözaltına alınan askerlere destek olmak için askeri üste toplanma çağrısı yaptı.

Filistinlilere karşı zorla göç ettirme, şiddet ve nefret suçları nedeniyle ABD ve AB'nin yaptırım listesindeki aşırı sağcı fanatik Lehava hareketi de taraftarlarına Sde Teiman'a gitme çağrısı yaptı. Üssün önünde başlayan gösteriye, aşırı sağcı bakan ve milletvekilleri de katıldı.

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Kalabalığın askeri üssün demir kapısını tutmaya çalışan askerleri zorlayarak içeri girdiği görüldü.

Göstericilerin, askeri üssün içine doğru koşuşturduğu askerlerin bazılarını engellemeye çalıştığı anlar ile arbede ve kargaşa görüntüleri sosyal medyaya yansıdı. Silahlı ve üniformalı bazı yedek askerler de üsse düzenlenen baskına katıldı.

Aşırı sağcı gruplar üsten çıkartıldıktan sonra da buradaki gözaltı merkezinin bulunduğu kapıda da akşam saatlerinde gösterilere devam etti.

İsrail'de bir gün içinde iki defa tekrar eden aşırı sağcı gruplar ve askerlerin katıldığı manzara siyasette ve medyada soğuk duş etkisi yaptı. Askeriyede isyan ve kalkışma olarak değerlendirilen görüntüler askeri darbeye benzetildi.

Sde Teiman'da askerlerin gözaltına alınması tartışılırken askeri üsse düzenlenen baskın ve buradaki kaos görüntüsü krizi derinleştirdi.

İsrailliler, Hizbullah'ın sorumluluğu reddettiği, Golan Tepeleri'ndeki Mecdel Şems'te 12 kişinin öldüğü saldırıya cevap olarak Lübnan'a muhtemel bir askeri saldırıyı beklerken kendilerini, aşırı sağcı grupların, Sde Teiman askeri üssünün kapısını zorlayarak içeri girdiği, aynı gün benzer manzaranın yakınındaki askeri mahkemede yaşandığı daha önce benzeri görülmemiş sahnelerle karşı karşıya buldu.

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Son kanattaki İşçi Partisi lideri ve eski Genelkurmay Başkan Yardımcısı Yair Golan, X hesabından yaptığı paylaşımda, yaşananları bir "darbe girişimi" olarak nitelendirdi.

Golan, "İsrail iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet, polis komutanlarının, Knesset üyelerinin ve bakanların dün gerçekleştirilen darbe girişimine ne ölçüde dahil olduğu konusunda bir soruşturma başlatmalı." dedi.