Economist: Trump'ın vergi politikası ABD'ye zarar verecek

ABD Başkanı Donald Trump, seçim süreci boyunca dile getirdiği gümrük vergilerini uygulama kararı aldı. Önce Meksika ve Kanada'dan ithal edilen ürünlere gümrük vergisi uygulayacağını söyleyen Trump, daha sonra Çin'i ve Avrupa Birliği'ni de vergi kapsamına aldığını duyurdu.

Çin, Avrupa Birliği ve Kanada gibi güçlü ekonomilere gümrük vergisi uygulayarak dış ticaret açığını düşürmeyi planlayan Donald Trump'ın bir diğer hedefi ise yurt içi üretimi artırmak.

Kanada'dan kereste, araba ve süt gibi ürünler aldıklarını belirten Donald Trump bu ürünlere ihtiyaçları olmadığını, aslında bu ürünleri ABD'de de üretebileceklerini iddia etti. ABD'yi üreten bir ülke hâline getirmek isteyen bu politikaların iktisadi açıdan fayda verip vermeyeceğine dair sorgulamalar sürüyor.

REKLAM

Economist Dergisi'nde yayınlanan bir makalaye göre, Trump'ın bu politikaları ABD'ye zarar vereceği gibi üretimi de artırmayacak.

Makaleye göre Donald Trump'ın gümrük vergileri uygulandığı ABD doları güçlenecek. Takip eden süreçte piyasalarda daha az dolar satılacak ve doların değeri yeniden artacak. Sonuç olarak dolar güçlü olduğundan ABD'nin ürettiği mallara yönelik dış talep düşecek.

Bu süreç takip edildiğinde ortaya çıkan sonuçta ABD mallaları daha az satılacağından ticaret açığı düşmeyecek. Diğer yandan makalaye göre, gümrük vergilerinin uygulanması ABD fabrikalarında işçi alımını artmayacak. Aksine, bu durum geçmiş deneyimlerde olduğu gibi üretimin iş gücü payını azaltabilir.