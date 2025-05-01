İsrail'de büyük yangın! Orman yangınları 6 noktada devam ediyor İsrail'de Kudüs ile Tel Aviv arasında şiddetli rüzgarın etkisiyle dün başlayan ve yayılan yangınların 6 noktada devam ettiği açıklandı. Yaklaşık 10 bin kişinin tahliye edildiği bildirildi

Anadolu Ajansı Giriş: 01.05.2025 - 15:51 Güncelleme: 01.05.2025 - 15:51 facebook

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