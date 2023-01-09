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İsrail'de Filistin bayrağının sallanması yasaklandı

Aşırı sağcı İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, ülkede Filistin bayrağı sallanmasının yasaklandığını duyurdu.

İsrail'de Filistin bayrağının sallanması yasaklandı
BBC TÜRKÇE

Aşırı sağcı İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, ülkede Filistin bayrağı sallanmasının yasaklandığını duyurdu.

Karar 40 senedir cezaevinde olan Filistinli bir mahkumun tahliyesi sonrası kutlamaların yapılması üzerine alındı.

Kerim Yunus isimli mahkum bir İsrail askerini öldürmek suçundan cezaevinde yatıyordu.

Yunus’un salı verilmesi ile kuzeydeki Ara köyünde, Filistin bayrağı sallanması da dahil kutlamalar yapıldı.

Aşırı sağcı Bakan Ben-Gvir, bayrak yasağının yanında, kutlamaların engellenmemesini nedeniyle de soruşturmam başlatılmasını istedi.

Aşırı aşırı sağcı Yahudi Gücü Partisi lideri Itamar Ben-Gvir, Filistinlilere yönelik ırkçı ve ayrımcı söylemleriyle biliniyor.

İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğinde kurulan koalisyon, "İsrail'in tarihindeki en sağcı hükümet" olarak nitelendiriliyor.

Ben-Gvir, Doğu Kudüs'te Yahudi yerleşimcilerin şiddet eylemlerini teşvik etmişti.

Ara köyündeki söz konusu kutlama Getty Images
Ara köyündeki söz konusu kutlama

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Harem-üş Şerif'e gitmesi de Filistin Yönetimi ve İsrail muhalefeti tarafından provokasyon olarak değerlendirildi.

Ben-Gvir’in açıklamasıyla Filistin bayrağının İsrail’de kamuoyu açık yerlerde çıkarılması fiilen yasaklandı.

Başkent Tel Aviv’de Pazar günü yapılan Netanyahu karşıtı yürüyüşte de Filistin bayrakları kullanıldı.

Netanyahu'nun koalisyon ortakları, İsrail-Filistin sorununda ortak başkentleri Kudüs olan ve Batı Şeria'da bağımsız bir Filistin devleti öngören uluslararası destekli barış formülünü reddediyor.

Koalisyon ortağı olan Dini Siyonizm Partisi'nin lideri, İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak etmesini istiyor.

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