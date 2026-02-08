Habertürk
        İsrail'den İran'a 'tek başına saldırı' mesajı

        İsrail'den İran'a 'tek başına saldırı' mesajı

        İsrail'in ABD'ye, Tahran yönetiminin, balistik füze programına ilişkin belirledikleri "kırmızı çizgiyi" aşması halinde İran'a tek başına saldırı düzenleyebileceği mesajını ilettiği iddia edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2026 - 18:34 Güncelleme: 08.02.2026 - 18:34
        İsrail'den İran'a 'tek başına saldırı' mesajı
        The Jerusalem Post gazetesinin İsrailli güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, İsrailli savunma yetkilileri, ABD'li muhataplarına İran'ın balistik füze programının İsrail için "varoluşsal bir tehdit" oluşturduğunu ve gerekirse tek başına hareket etmeye hazır olduklarını bildirdi.

        İsrail'in, İran'ın balistik füze programını dışarıda bırakan ve yalnızca nükleer faaliyetlerin sınırlandırılmasına odaklanan bir anlaşmaya karşı çıktığı basına yansıyor.

        Gazeteye konuşan İsrailli bir güvenlik kaynağı, "Amerikalılara, balistik füzeler konusunda belirlediğimiz kırmızı çizgiyi aşması halinde İran'a tek başımıza saldıracağımızı söyledik." ifadelerini kullandı.

        İSRAİL "HAREKET SERBESTİSİNİ" SAKLI TUTUYOR

        Söz konusu kaynak, İran'ın henüz bu eşiği geçmediğini ancak Tahran'daki gelişmelerin yakından takip edildiğini belirterek, İsrail'in "hareket serbestisini" saklı tuttuğunu ve İran yönetiminin "İsrail'in varlığını tehdit edecek ölçekte stratejik silah sistemlerini" yeniden işler hale getirmesine izin vermeyeceklerini öne sürdü.

        Haberde görüşlerine yer verilen bir diğer İsrailli güvenlik yetkilisi ise mevcut süreci, İran'ın balistik füze altyapısına ağır darbe vurmak için "tarihi bir fırsat" olarak nitelendirdi.

        İsrailli yetkililerin son haftalarda ABD'li muhataplarıyla gerçekleştirdiği üst düzey temaslarda, İran'ın füze üretim altyapısını ortadan kaldırma niyetini dile getirdiği aktarılan haberde, askeri yetkililerin İran'ın balistik füze programını sekteye uğratmak için kritik üretim tesislerine saldırı planlarını paylaştıkları belirtildi.

        Gazeteye konuşan bir İsrailli askeri yetkili ise, "Endişe verici olan, birkaç hedef vurulduktan sonra zafer ilan edilmesi ve sonrasında ortaya çıkacak sonuçlarla İsrail'in baş başa bırakılması." ifadesini kullandı.

        Haberde ayrıca, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD'ye yapacağı ziyarette İsrail Hava Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Omer Tishler'in de heyette yer almasının beklendiği kaydedildi.

        Tishler'in, Washington’da savunma ataşesinin bulunmaması nedeniyle Genelkurmay Başkanı Korgeneral Eyal Zamir’i temsilen görüşmelere katılacağı belirtiliyor.

        Rus anne ile kızını öldüren eski eş Türkiye'ye iade edildi; suçlamaları reddetti

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 3 yıl önce eski eşi Rus Irina Dvizova (42) ile kızı Dayana Dvizova'yı (15) öldürüp, sarp araziye atan paralı asker Andrej Kuslevic (49) hakkında 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi. Dün Türkiye'ye iade edilen Kuslevic, İs...
