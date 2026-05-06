İsrail'den Lübnan'a saldırılar

İsrail ordusunun, 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki beldelere yönelik saldırıları sürüyor.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre, İsrail ordusu, Lübnan'ın doğusundaki Batı Bekaa bölgesinde yer alan Zelaya'da Belediye Başkanı'nın evini bombaladı.

Saldırıda Zelaya Belediye Başkanı Ali Kasım Ahmed ve 3 aile bireyi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı. İsrail ordusunun Zelaya beldesini bombaladıktan sonra saldırı uyarısı yapması dikkati çekti.

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Saksakiye beldesine düzenlediği hava saldırısında ilk belirlemelere göre, 5 kişi yaşamını yitirdi, 15 kişi yaralandı.

Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentine bağlı Meyfedun beldesine İsrail ordusunun düzenlediği 4 hava saldırısı ile topçu atışlarında ise 2 kişi yaşamını yitirdi.

İsrail ordusu Meyfedun'da bir okulun çevresini de hedef aldı.

İsrail ordusuna ait insansız hava aracının Doğu Zavter ve Meyfedun beldeleri arasındaki anayolda hedef aldığı araçta 2 kişi yaşamını yitirdi.

İsrail savaş uçakları, Nebatiye kentinin Bint Cubeyl ilçesine bağlı Hırbet Silm beldesini de bombaladı.

İsrail savaş uçakları Nebatiye'nin Doğu ve Batı Zavter beldeleri arasında kalan Nehir Vadisi bölgesini 2 kez hedef aldı, kentteki Yuhmur eş-Şakif, Kabriha, Ernun, Safed ed-Bıddih beldelerine de saldırılar düzenledi.

Kentin Kefr Cuz beldesine İsrail ordusunun düzenlediği hava saldırısında bir bina yerle bir oldu, hedef alınan bölgede ciddi maddi hasar meydana geldi.

Ülkenin güneyindeki Sur kentinde de İsrail ordusu Raşkananiye beldesini bombaladı.

Kentin el-Mansuri ve Bazuriye beldeleri de İsrail ordusunun hava saldırılarına maruz kaldı.

İsrail uçakları öğle saatlerinden sonra güneydeki Davudiyye, Kevseriyye Siyad, Gassaniye, Tilal Sarfand, Ansariyye, Kalya, Kunin, Buyut Siyad, Yahmur Şakif ve Reyhan beldelerini de hedef aldı.

İsrail topçu birlikleri de Mansuri, Kabriha, Arnun ve Yuhmu Şakif beldelerine saldırılar düzenledi.

Güneydeki Sur kentinde Vadi Çilo ve Tar Diba beldeleri arasında seyir halindeki bir araca insansız hava aracıyla düzenlenen saldırılarda 2 kişi öldü.​​​​​​​​​​​​​​

Öte yandan İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, "Lübnan'ın farklı bölgelerinde Hizbullah'a ait altyapılara saldırılar başlatıldığı" duyuruldu.

Lübnan'ın güneydoğusunda Hizbullah ile şiddetli çatışmaların yaşandığı Hiyam beldesinde İsrail ordusu sabah saatlerinde patlayıcılarla geniş çaplı yıkımlarını sürdürdü.

Hizbullah, İsrail askerleri ve araçlarını hedef aldığını duyurdu

Öte yandan, Hizbullah'tan yapılan açıklamada, İsrail ordusunun saldırılarına karşı Lübnan'ın güneyindeki Taybe beldesinde İsrail askerlerinin kamikaze dronla hedef alındığı ifade edildi.

Hula ve Deyr Suryan beldelerinde İsrail'e ait askeri araçların dronlarla hedef alındığı belirtilirken, Kantara beldesinde de bir askeri noktanın vurulduğu aktarıldı.

Öğle saatlerinde ise Bayyada beldesinde İsrail askerlerinin toplandığı bir noktanın topçu atışlarıyla hedef alındığı kaydedildi.

Kavzah beldesinde ise İsrail'e ait bir personel taşıyıcı aracın dronla hedef alındığı belirtildi.

Raşaf ve Nakura beldelerinde de İsrail askerleri ve araçlarına saldırılar düzenlendiği kaydedildi.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine 2 Mart'tan sonra başlattığı kara saldırılarında Kavzah, Taybe, Hula, Deyr Suryan ve Bayyada beldelerini işgal etmişti.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart'tan beri İsrail saldırılarında 2 bin 700'den fazla kişinin öldüğünü bildirmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

Ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.

*Fotoğraf: AA