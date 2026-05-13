Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya İsrail'den Lübnan'a saldırılar | Dış Haberler

        İsrail'den Lübnan'a saldırılar

        İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki 4 bölgeye gerçekleştirdiği hava saldırılarında 15 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13 Mayıs 2026 - 01:06 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        İsrail'den Lübnan'a saldırılar

        İsrail ordusu, 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine yönelik hava saldırılarını sürdürüyor.

        Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Nebatiye vilayetindeki dün düzenlediği hava saldırılarında 2'si sağlık çalışanı olmak üzere 5 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı belirtildi.

        Açıklamada, Nebatiye'ye bağlı Cebşit beldesini hedef alan saldırıda biri asker olmak üzere 4 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.

        Bint Cubeyl ilçesine bağlı Kefer Dunin beldesine düzenlenen saldırıda da 1'i çocuk 4 kişinin öldüğü kaydedildi.

        Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, Deyr Zehrani beldesine düzenlenen hava saldırısında ise 2 kişi yaşamını yitirdi.

        REKLAM

        Hizbullah açıklaması

        Öte yandan Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, ateşkes ihlallerine karşılık olarak Lübnan’ın güneyindeki işgal altındaki bölgelerde İsrail askerleri, Merkava tankları, askeri araçlar ve askeri noktaların hedef alındığı ifade edildi.

        Açıklamada, Hula, Bayyada, Deyr Suryan, Hırbet Menara, Teyr Harfa, Tayba, Reşaf, Nakura ve Abbad bölgelerinde İsrail ordusuna yönelik toplam 25 saldırı düzenlendiği kaydedildi.

        Hizbullah, saldırılarda İsrail ordusuna ait Merkava tankları, Hummer tipi askeri araçlar, iletişim sistemleri ile İHA sinyali karıştırma sisteminin roket, topçu atışı ve kamikaze insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef alındığını aktardı.

        İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

        İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

        Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

        ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

        Lübnan Sağlık Bakanlığının dünkü verilerine göre, 2 Mart'tan bu yana ateşkes ilanına rağmen devam eden İsrail saldırılarında 2 bin 880'den fazla kişi hayatını kaybetti.

        Ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        'Adil bir dünya için çalışacağız'

        NUN Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Esra Albayrak, "World Decolonization Forum"da konuştu. (AA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Savaşı sonlandırmak için yeterli istek ve niyet var"
        "Savaşı sonlandırmak için yeterli istek ve niyet var"
        "Hiçbir şeyi aceleye getirmeyeceğiz"
        "Hiçbir şeyi aceleye getirmeyeceğiz"
        Alevlerin arasında kaldılar
        Alevlerin arasında kaldılar
        "Savaşın maliyeti 29 milyar dolara yaklaştı"
        "Savaşın maliyeti 29 milyar dolara yaklaştı"
        Torreira'ya AVM'de yumruklu saldırı!
        Torreira'ya AVM'de yumruklu saldırı!
        Sel ve dolu alarmı: birçok kentte hayat durma noktasına geldi
        Sel ve dolu alarmı: birçok kentte hayat durma noktasına geldi
        Maskenin Ardı: Solo Il Gala!
        Maskenin Ardı: Solo Il Gala!
        İngiltere'den Hürmüz Boğazı'na ek askeri sevkiyat
        İngiltere'den Hürmüz Boğazı'na ek askeri sevkiyat
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!
        İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!
        77 kişiye mezar olan binanın müteahhidine 12 yıl hapis
        77 kişiye mezar olan binanın müteahhidine 12 yıl hapis
        "Bu yıl bereketli bir yıl olacak"
        "Bu yıl bereketli bir yıl olacak"
        Galatasaray'da Icardi zirvesi!
        Galatasaray'da Icardi zirvesi!
        Acı haber
        Acı haber
        Emekli ikramiyesinin yatacağı tarih belli oldu
        Emekli ikramiyesinin yatacağı tarih belli oldu
        Kalpten genç ölümleri artıyor
        Kalpten genç ölümleri artıyor
        Eski fotoğraflarda neden kimse gülmüyor?
        Eski fotoğraflarda neden kimse gülmüyor?
        Giderek yalnızlaşıyoruz
        Giderek yalnızlaşıyoruz
        Prematüre bebekler yıllarca lunaparklarda sergilendi
        Prematüre bebekler yıllarca lunaparklarda sergilendi
        Sır perdesi derinleşiyor... Kritik bir isim daha ölmüş!
        Sır perdesi derinleşiyor... Kritik bir isim daha ölmüş!