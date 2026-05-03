Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya İsrail'den Lübnan'da camiye saldırı | Dış Haberler

        İsrail'den Lübnan'da camiye saldırı

        İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki Semmaiyye beldesinde bir camiye düzenlediği saldırıda 3 kişi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03 Mayıs 2026 - 00:24 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        İsrail'den Lübnan'da camiye saldırı

        İsrail ordusunun, 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki beldelere yönelik saldırıları sürüyor.

        Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail ordusu güneydeki Sur kentine bağlı Semmaiyye beldesinde bir camiye düzenlediği hava saldırısında 3 kişi hayatını kaybetti.

        İsrail ordusu ayrıca akşam saatlerinden bu yana Reyhan Dağı ile Basalya, Serire, Kefre, Haris, Burç Kalavay, Doğu Zavtar ve Mivdon beldelerine havadan saldırılar düzenledi.

        Burç Kalavay ve Şehabiyye bölgelerinin ayrıca İsrail topçuları tarafından da hedef alındığı aktarıldı.

        Hizbullah açıklaması

        Öte yandan Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, ateşkes ihlallerine karşılık olarak, işgal altındaki Bayyada beldesinde İsrailli askerlerin ve askeri araçlarının topçu atışlarıyla hedef alındığı ifade edildi.​​​​​​​

        REKLAM

        İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

        İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

        Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

        Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart'tan beri İsrail saldırılarında 2 bin 600'den fazla kişinin öldüğünü bildirmişti.

        ABD Başkanı Donald Trump, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

        Ateşkese rağmen İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.

        *Fotoğraf: AA, temsilidir

        ÖNERİLEN VİDEO

        Yeni soğuk ve yağışlı hava geliyor

        Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, yurt genelinde soğuk havanın etkisini yağışla birlikte artıracağını söyledi.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı: VakıfBank-Eczacıbaşı!
        Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı: VakıfBank-Eczacıbaşı!
        Aslan Samsun'da takıldı!
        Aslan Samsun'da takıldı!
        "Maçlar oynanmadan şampiyonluk kazanılmıyor"
        "Maçlar oynanmadan şampiyonluk kazanılmıyor"
        Talisca ile umuda tutundu!
        Talisca ile umuda tutundu!
        Amedspor Süper Lig'de!
        Amedspor Süper Lig'de!
        İran'dan Hürmüz Boğazı için 12 maddelik yönetim planı
        İran'dan Hürmüz Boğazı için 12 maddelik yönetim planı
        "Yarının risklerini şimdiden azaltmaya çalışıyoruz"
        "Yarının risklerini şimdiden azaltmaya çalışıyoruz"
        Trump'tan abluka yorumu: Bir bakıma korsan gibiyiz
        Trump'tan abluka yorumu: Bir bakıma korsan gibiyiz
        "Yeni bir anayasa zorunluluktur"
        "Yeni bir anayasa zorunluluktur"
        Beyaz Saray: İran ile düşmanlık sona erdi
        Beyaz Saray: İran ile düşmanlık sona erdi
        İsim krizi
        İsim krizi
        Bakan Memişoğlu'ndan 'İlacım Nerede?' uygulaması açıklaması
        Bakan Memişoğlu'ndan 'İlacım Nerede?' uygulaması açıklaması
        ABD'den dev silah satışı
        ABD'den dev silah satışı
        Trump'tan Küba mesajı
        Trump'tan Küba mesajı
        "Trabzonspor’un yıllık 70 milyon euro açığı var""
        "Trabzonspor’un yıllık 70 milyon euro açığı var""
        Ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin'den açıklama
        Ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin'den açıklama
        İstanbul'da kaynana gelinini silahla öldürdü!
        İstanbul'da kaynana gelinini silahla öldürdü!
        Bülent Polat'ın köy hayatı
        Bülent Polat'ın köy hayatı
        Yüzeyi mayısta da çözülmedi! Türkiye'nin Antarktika'sı
        Yüzeyi mayısta da çözülmedi! Türkiye'nin Antarktika'sı
        Toprak Sergen, yıllar sonra Mavi Ay'da Bruce Wills'i seslendirdi
        Toprak Sergen, yıllar sonra Mavi Ay'da Bruce Wills'i seslendirdi