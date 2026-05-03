İsrail'den Lübnan'da camiye saldırı

İsrail ordusunun, 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki beldelere yönelik saldırıları sürüyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail ordusu güneydeki Sur kentine bağlı Semmaiyye beldesinde bir camiye düzenlediği hava saldırısında 3 kişi hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ayrıca akşam saatlerinden bu yana Reyhan Dağı ile Basalya, Serire, Kefre, Haris, Burç Kalavay, Doğu Zavtar ve Mivdon beldelerine havadan saldırılar düzenledi.

Burç Kalavay ve Şehabiyye bölgelerinin ayrıca İsrail topçuları tarafından da hedef alındığı aktarıldı.

Hizbullah açıklaması

Öte yandan Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, ateşkes ihlallerine karşılık olarak, işgal altındaki Bayyada beldesinde İsrailli askerlerin ve askeri araçlarının topçu atışlarıyla hedef alındığı ifade edildi.​​​​​​​

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart'tan beri İsrail saldırılarında 2 bin 600'den fazla kişinin öldüğünü bildirmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

Ateşkese rağmen İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.

*Fotoğraf: AA, temsilidir