        Haberler Dünya İsrail'den Lübnan sınırına asker takviyesi kararı | Dış Haberler

        İsrail'den Lübnan sınırına asker takviyesi kararı

        İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, karadan, havadan ve denizden şiddetli saldırılar düzenledikleri Lübnan'ın güney sınırına "geniş çaplı asker takviyesi" yapacaklarını duyurdu.

        Giriş: 13.03.2026 - 19:46 Güncelleme:
        Genelkurmay Başkanı Zamir, İsrail'in Lübnan sınırına askeri konuşlandırma kararının saldırı ve savunma senaryolarına hazırlık kapsamında alındığını söyledi.

        Zamir, 98’inci Tümen’in yanı sıra muharebe ve mühendislik taburlarının da bölgeye gönderileceğini söyledi.

        Lübnan sınırına geniş askeri takviye yapma kararının, İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın Hizbullah'ı önleme bahanesiyle kara, hava ve denizden yoğun saldırılar düzenledikleri Lübnan'ı işgal edecekleri tehdidinden yalnızca bir gün sonra alınması dikkat çekti.

        Lübnan’ın güneyindeki kara işgalini genişletmeye başlayan İsrail ordusu, yaptığı açıklamada, 2 Mart’tan bu yana Lübnan’a bin 100’ün üzerinde hava saldırısı düzenlediğini duyurmuştu.

        İsrail, İran’da Hatemu'l Enbiya Merkez Karagahı'na ait bir tesisi hedef aldığını iddia etti

        İsrail ordusu, ABD ile birlikte İran’a düzenlediği saldırılarda dün 3 ayrı noktaya eşzamanlı hava saldırıları düzenlediğini duyurdu.

        İsrail Ordu Sözcüsü Effie Defrin, yaptığı açıklamada, İran Silahlı Kuvvetleri bünyesinde savaşı yürüten birim olan Hatemu’l Enbiya Merkez Karargahı’na ait bir tesisi dün gece vurduklarını ileri sürdü.

        Düzenledikleri saldırı sırasında birkaç üst düzey İranlı askeri yetkilinin de Hatemu’l Enbiya Merkez Karargahı’na ait tesiste olduğunu ileri süren Defrin, İran savunma sistemlerinin merkez üslerinden birini, rejim komuta merkezlerini, füze üretim ve depolama tesislerini hedef aldıklarını iddia etti.

        ⁠ABD-İsrail’in İran’a saldırıları

        İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

        İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

        ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

        İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İlber Ortaylı paylaşımı
