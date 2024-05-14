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        Haberler Dünya İsrail'den Refah Sınır Kapısı iddiası: Kapalı olmasından Mısır sorumlu

        İsrail'den Refah Sınır Kapısı iddiası: Kapalı olmasından Mısır sorumlu

        Gazze'nin dünyaya açılan sınır kapısı Refah, 7 Mayıs'ta İsrail tarafından işgal edildi. İşgalin ve kapının kapatılmasının ardından Gazze'ye ulaşabilen yardım tırlarının sayısında büyük düşüş yaşandı. Tel Aviv ise kapının Mısır yüzünden kapalı olduğunu savundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2024 - 20:24 Güncelleme: 14.05.2024 - 20:24
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        İsrail'den Refah Sınır Kapısı iddiası
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        Tel Aviv yönetimi, İsrail ordusunun 7 Mayıs'ta işgal ettiği Gazze Şeridi'ndeki Refah Sınır Kapısı'nın kapalı olması nedeniyle Mısır'ı suçladı.

        İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, dün İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron ve Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile telefonda görüştüğünü belirtti.

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        Katz, Cameron ve Baerbock ile yaptığı görüşmede Gazze'ye uluslararası insani yardımın ulaştırılmasına devam edilebilmesi için "Mısır'ı Refah Sınır Kapısı'nı yeniden açmaya ikna etme" konusunu ele aldıklarını ifade etti.

        İsrail ordusunun işgaline rağmen Refah Sınır Kapısı'nın kapalı olması konusunda Mısır'ı suçlayan Katz, "Dünya, insani durumun sorumluluğunu İsrail'e yüklüyor ancak Gazze'deki insani krizi önlemenin anahtarı artık Mısırlı dostlarımızın elinde." ifadelerini kullandı.

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        Katz, Refah Sınır Kapısı'nın kontrolünün yeniden Hamas'a bırakılmayacağını savunarak bölgedeki işgalin süreceğinin sinyalini verdi.

        İsrail ordusu, 7 Mayıs'ta Gazze'nin Mısır'a açılan sınır kapısı Refah'ı işgal etmişti.

        İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Gazze'de gıda sıkıntısı ve açlık her geçen gün daha da kötüye gidiyor.

        Refah Sınır Kapısı'nın İsrail güçlerince işgal edilmesi ve kapatılması nedeniyle Gazze'ye giren yardım tırları sayısında ciddi düşüş yaşandığı belirtiliyor.

        *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir.

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