İsrail'den saldırılarını yoğunlaştırdığı Refah'a 5. takviye kuvvet

İsrail ordusunun, kara saldırılarını genişlettiği Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine 5. takviye askeri birliği gönderdiği duyuruldu.

The Times Of Israel'in haberine göre, İsrail ordusu, mayıs ayının başlarından bu yana Refah'ta bulunan 162. Tümen'e katılması için Nahal Tugayı'nı Refah kentine gönderdi.

Givati Tugayı, 401. Tugay, Komando ve Negev birliklerinin ardından Nahal Tugayı, Refah'taki kara saldırılarına katılan 5. askeri birlik oldu.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Refah kentini Brezilya ve eş-Şabura mahallelerinde saldırılar düzenlendiği ifade edildi.

Bunun ardından 7 Mayıs'ta İsrail ordusu, Gazze'nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Mısır'la olan sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.

İsrail ordusu, 6 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılması uyarısında bulunmuştu.

Birleşmiş Milletler (BM), 20 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun hedefindeki Refah'tan son 2 haftada 810 binden fazla Filistinlinin ayrılmak zorunda kaldığını bildirmişti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 103’ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 35 bin 709 Filistinli öldürüldü, 79 bin 990 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.