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        Haberler Dünya İsrail'den saldırılarını yoğunlaştırdığı Refah'a 5. takviye kuvvet

        İsrail'den saldırılarını yoğunlaştırdığı Refah'a 5. takviye kuvvet

        İsrail ordusu, Refah'ta kara saldırılarını genişletti. Yetkililer bölgeye . takviye askeri birliği gönderildiğini duyurdu. 5. takviye kuvvetinin Nahal Tugayı olduğu açıklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2024 - 20:46 Güncelleme: 22.05.2024 - 20:46
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        Refah'a 5. takviye kuvvet
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        İsrail ordusunun, kara saldırılarını genişlettiği Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine 5. takviye askeri birliği gönderdiği duyuruldu.

        The Times Of Israel'in haberine göre, İsrail ordusu, mayıs ayının başlarından bu yana Refah'ta bulunan 162. Tümen'e katılması için Nahal Tugayı'nı Refah kentine gönderdi.

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        Givati Tugayı, 401. Tugay, Komando ve Negev birliklerinin ardından Nahal Tugayı, Refah'taki kara saldırılarına katılan 5. askeri birlik oldu.

        İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Refah kentini Brezilya ve eş-Şabura mahallelerinde saldırılar düzenlendiği ifade edildi.

        Görgü tanıkları, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Philadelphia Koridoru'nda (Gazze ile Mısır arasındaki sınır) Refah kentinin batısında kara saldırılarını genişlettiğini belirtmişti.

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        Tanıklar, İsrail askeri araçlarının Philadelphia Koridoru'nda Refah kentinin Mısır sınırına paralel olan mahallelerinde ilerlediğini söylemişti.

        210 BİNDEN FAZLA FİLİSTİNLİ AYRILMAK ZORUNDA KALDI

        İsrail ordusu, 6 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılması uyarısında bulunmuştu.

        Bunun ardından 7 Mayıs'ta İsrail ordusu, Gazze'nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Mısır'la olan sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.

        Birleşmiş Milletler (BM), 20 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun hedefindeki Refah'tan son 2 haftada 810 binden fazla Filistinlinin ayrılmak zorunda kaldığını bildirmişti.

        İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 103’ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 35 bin 709 Filistinli öldürüldü, 79 bin 990 kişi yaralandı.

        Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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