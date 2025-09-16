İsrail, geçtiğimiz aylar boyunca Suriye'ye yönelik saldırılarda bulunmuş, iki ülke arasında gerilim yaşanmıştı.

Axios'un haberine göre, İsrail Suriye'ye bir güvenlik anlaşması teklifinde bulundu.

Söz konusu teklife göre, Şam'ın güneybatısında Suriye uçaklarının uçmaması karşılığında İsrail, Beşar Esad'ın devrilmesi sonrası işgal ettiği bölgelerden kademeli olarak çekilecek.

Ancak İsrail, stratejik gördüğü Hermon Dağı'nı çekileceği bölgelerin dışında tutuyor.

Ayrıca anlaşma teklifi uyarınca, Suriye'nin İsrail sınırında 2 kilometrelik tampon bölge oluşturulacak ve Suriye ordusunun ağır silah bulundurmaması gerekecek.

Sınıra yakın bölgede, Suriye güvenlik güçlerinin konuşlanması ise mümkün olacak.

Anlaşma teklifinin detayına bakıldığında ise; Şam'ın güneyi 3 bölgeye ayrılacak ve ne tür silahlar bulundurulabileceği bölgeye göre değişecek.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Suriye'nin 1974 Anlaşması'na bağlı olduğunu bildirerek, "İsrail’in (Golan Tepelerindeki) 8 Aralık’tan önceki pozisyonuna dönmesi için bir güvenlik anlaşması üzerinde müzakereler yapılıyor." demişti.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Suriye resmi televizyonu El İhbariyye kanalında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunmuştu.

Suriye'nin 1974 Anlaşması’na bağlılığını gösterdiğini ve Birleşmiş Milletler'e (BM) yazı gönderdiklerini, BM'nin Golan Tepeleri'ndeki Ateşkes Gözlem Gücü'nün (UNDOF) eski durumuna dönmesini talep ettiklerini bildirerek "İsrail’in 8 Aralık’tan önceki haline dönmesi için bir güvenlik anlaşması üzerinde müzakereler yapılıyor." bilgisini vermişti.

Suriye'nin geçiş döneminde olduğunu belirten Şara, "Seçimlerden sonra bir anayasa hazırlanacak ve içinde pek çok detay olacak. Ancak bizim benimsediğimiz politika, her alanda eş zamanlı çalışmaktır." ifadelerini kullandı.

Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG'nin tüm Kürt bileşenini temsil etmediğini vurgulayan Şara, "SDG ile müzakereler iyi gidiyordu ancak anlaşmanın uygulanmasında bir tür yavaşlama veya engelleme olduğu görülüyor." şeklinde konuşmuştu.

Golan Tepeleri ve UNDOF

İsrail, Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor. İsrail ile Suriye arasında 1974'te imzalanan Kuvvetlerin Çekilmesi Anlaşması ile tampon bölge ve silahtan arındırılmış bölgenin sınırları belirlenmişti.