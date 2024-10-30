İsrail Enerji Bakanı Cohen: Hizbullah'la ateşkes görüşmeleri var

ABD'li arabulucuların İsrail ile Hizbullah arasında 60 günlük ateşkes teklifi üzerinde çalıştığına dair çıkan haberlerin ardından İsrail Enerji Bakanı Eli Cohen, İsrail güvenlik kabinesinin, Hizbullah ile ateşkes şartlarını ele aldığını açıkladı. Cohen, İsrail basınına yaptığı açıklamada, “Görüşmeler var, ancak bunun zaman alacağını düşünüyorum” dedi.

İsrail basınında yer alan haberlerde ise İsrail Başbakan Binyamin Netanyahu başkanlığında dün gerçekleştirilen toplantıda, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarında hedeflerine büyük ölçüde ulaştığı ve şimdi bunun çatışmaları sona erdirecek bir anlaşmaya dönüştürmesi gerektiği konusunda geniş bir mutabakat olduğu aktarıldı. Haberlerde, Netanyahu'nun Lübnan'da ateşkesin, kuzeyde yaşayan İsraillilerin güvenli bir şekilde evlerine dönmesi sağlayacağı takdirde kabul etmesinin beklendiği ifade edildi.