İsrail Gazze'yi yine vurdu: Çoğu çocuk 14 Filistinli öldü

İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda bir evi hedef aldı. Saldırıda 2 Filistinli öldü, 12 kişi yaralandı.

İsrail ordusunun Bureyc ve Megazi mülteci kamplarına düzenlediği yoğun top saldırılarında çok sayıda kişi yaralandı.

AA'nın Filistin resmi haber ajansı WAFA'dan aktardığı habere göre; İsrail savaş uçaklarının Gazze kentinin güneydoğusundaki Ez-Zeytun Mahallesi'ne düzenlediği saldırıda da en az 8 Filistinli yaşamını yitirdi.

Sağlık ekipleri, Gazze Şeridi'nin merkezindeki Nuseyrat kampında 2 gün önce İsrail savaş uçakları tarafından bombalanan evlerinin enkazından er-Rai ailesinden 3 çocuk ve annelerinin cansız bedenini çıkardı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 517'si çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 431 Filistinlinin öldürüldüğünü, 85 bin 653 Filistinlinin yaralandığını bildirmişti.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu belirtilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.