İsrail ile BAE'den sağlık ve medya alanında iş birliği 0:00 / 0:00

AA

İsrail'in i24News televizyonunun haberine göre, İsrail'in sanal tıp merkezi "Sheba Beyond", BAE Sağlık Bakanlığı ile iş birliği anlaşması imzaladı.

Bu kapsamda Sheba Beyond Hastanesinin BAE'ye yönelik uzaktan sağlık hizmeti ve tıp alanında eğitimler vermesinin yanı sıra BAE'ye tıp inovasyonu konusunda destek vermesinin kararlaştırıldığı ifade edildi.

Ayrıca İsrail'in bir başka sağlık kuruluşu Clait ile BAE Sağlık Bakanlığı ve BAE merkezli uluslararası sağlık sigortası şirketi Daman arasında da iş birliği anlaşması imzalandığı kaydedildi.

Medya alanında ise BAE hükümetinin yayın lisansı vermesiyle i24News'in bu ülkede faaliyet gösteren ilk İsrail kanalı haline geldiği aktarıldı.

AA'nın haberine göre; İsrail televizyonuna "Dubai Medya Kenti" bölgesinde de bir ofis ayrıldığı belirtildi. BAE ile İsrail, 15 Eylül 2020'de Beyaz Saray'da düzenlenen törenle ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalamıştı.