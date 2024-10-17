İsrail'in Gazze'de sivillerin sığındığı BM okulunu bombalaması sonucu 22 kişi öldü

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları, Cibaliya Mülteci Kampı'nda BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) bünyesindeki Ebu Hasan Okulu'nu bombaladı.

Yerinden edilen sivillerin sığındığı okula düzenlenen saldırıda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu en az 22 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail saldırısı nedeniyle okul bahçesinde yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadırlarda yangın çıktı.

Saldırıda hayatını kaybeden ve yaralıların bazıları, bölgedeki Kemal Advan ve El-Avde hastanelerine nakledildi.

İsrail ordusu, 6 Ekim'de başta Cibaliya Mülteci Kampı olmak üzere Gazze'nin kuzeyine kara saldırısı başlattı.

Hamas okulu savaşmak amacıyla kalkan olarak kullandığı iddiasını reddederken, İsrail ordusu yerinden edilmiş insanlar için bir sığınak olarak hizmet veren okulun içinde Hamas ve İslami Cihad üyelerinin bulunduğunu ve onları hedef aldıklarını öne sürdü.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, 7 Ekim'de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun, Cibaliya ve Beyt Lahiya'daki Filistinlilere uyarıda bulunarak, boşaltılması istenilen bölgelerin haritasını paylaşmıştı.

Bu adımın, daha önce İsrail basınına yansıyan ve "generallerin planı" olarak bilinen, İsrailliler için yerleşim yeri hazırlığı yapmak amacıyla Filistinlilerin Gazze'nin kuzeyinden tahliye edilmesi adına atıldığı düşünülüyor.

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İsrail hükümeti, geçen ay basına yansıyan plana ilişkin bir açıklama yapmazken, İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde eylül ayında kabinenin bu planı incelediği duyurulmuştu.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bini çocuk, 11 bin 378’i kadın olmak üzere 42 bin 438 Filistinli öldü, 99 bin 246 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.