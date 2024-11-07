İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 11 Filistinli öldü
İsrail'in Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine son birkaç saatte düzenlediği saldırılarda biri çocuk 11 Filistinli yaşamını yitirdi
Sağlık kaynakları ve görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Nusayrat Mülteci Kampında Filistinli Sani ailesinin evi hedef alındı.
Saldırıda biri çocuk 2 kişi yaşamını yitirdi.
AA'nın haberine göre; Gazze kentinin batısındaki Filistin stadyumu yakınlarında toplanan sivillerin hedef alındığı saldırıda en az 4 kişi öldü.
Filistin Aksa televizyon kanalında yer alan habere göre ise kuzeydeki Tel Zater'de yer alan Hayfa Mescidi yakınlarında bulunan Filistinliler keşif uçağının saldırısıyla hedef alındı.
Saldırıda 5 Filistinli hayatını kaybetti.
*Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.