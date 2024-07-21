Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya İsrail'in güneyinde Kızıldeniz kıyısındaki Eylat kentinde patlama sesleri | Dış Haberler

        İsrail'in güneyinde Kızıldeniz kıyısındaki Eylat kentinde patlama sesleri

        İsrail'in güneyindeki Kızıldeniz kıyısındaki Eylat kentinde patlama sesleri duyulduğu bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2024 - 00:17 Güncelleme: 21.07.2024 - 00:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        İsrail'de patlama sesleri
        ABONE OL
        ABONE OL

        İsrail ordu sözcülüğünden yapılan açıklamada, Eylat kentinde patlama sesleri duyulduğuna ilişkin haberlerin incelendiği belirtildi.

        Kanal12 televizyonu, Eylat bölge halkının patlama sesleri duyduğunu açıkladı.

        Sosyal medyada, Eylat kenti semalarında ışık hüzmesi bırakan cisimlerin görüldüğü görüntüler paylaşıldı.

        İsrail ordusu, Yemen'in Hudeyde kentine düzenlediği hava saldırılarının ardından, buradaki İran destekli Husilerin misillemesine karşı teyakkuza geçtiğini açıklamıştı.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #israil
        #YEMEN
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yola fırlayan çocuğa otomobil çarptı
        Yola fırlayan çocuğa otomobil çarptı
        Cumhurbaşkanları Erdoğan ve Tatar'dan Kıbrıs mesajları!
        Cumhurbaşkanları Erdoğan ve Tatar'dan Kıbrıs mesajları!
        Öldürüp çuvala koydu ardından kayıp ihbarı verdi
        Öldürüp çuvala koydu ardından kayıp ihbarı verdi
        Beşiktaş'tan gol şov!
        Beşiktaş'tan gol şov!
        Otomobil ikiye bölündü!
        Otomobil ikiye bölündü!
        İsrail, Yemen'e saldırdı
        İsrail, Yemen'e saldırdı
        Vücudunda gazlı bez unutuldu, hayatı karardı
        Vücudunda gazlı bez unutuldu, hayatı karardı
        Herkesin gözü oradaydı! Plaj oldu
        Herkesin gözü oradaydı! Plaj oldu
        Ünlü oyuncudan acı haber
        Ünlü oyuncudan acı haber
        Hacıosmanoğlu: "Geçmiş orada kaldı"
        Hacıosmanoğlu: "Geçmiş orada kaldı"
        26 ülke gezen Alman çiftin son durakları: Ağrı
        26 ülke gezen Alman çiftin son durakları: Ağrı
        "KKTC, Türk milletinin başarı öyküsüdür"
        "KKTC, Türk milletinin başarı öyküsüdür"
        Acı haber
        Acı haber
        Barış Alper Yılmaz Londra'da
        Barış Alper Yılmaz Londra'da
        Kıbrıs'ta 50 yılın kilometre taşları
        Kıbrıs'ta 50 yılın kilometre taşları
        Ali Koç'tan Youssef En-Nesyri açıklaması
        Ali Koç'tan Youssef En-Nesyri açıklaması
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Babası Kıbrıs gazisi
        Babası Kıbrıs gazisi
        Plajlardan renkli kareler
        Plajlardan renkli kareler
        İlişkiler bile bu düğün kadar sürmüyor
        İlişkiler bile bu düğün kadar sürmüyor