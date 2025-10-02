Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısına dünyadan tepkiler sürüyor | Dış Haberler

        İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısına dünyadan tepkiler sürüyor

        Dünya liderleri, insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu'na yönelik İsrail donanması unsurları tarafından uluslararası sularda gerçekleştirilen saldırıyı kınadı ve tepki gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2025 - 12:45 Güncelleme: 02.10.2025 - 12:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        İsrail'in Sumud Filosu'na saldırısına dünyadan tepkiler
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Küresel Sumud Filosu'nu kuşatan İsrail donanması unsurları, gemilere saldırmaya devam ediyor.

        İsrail saldırıyor, dünya siyaseti izliyor
        İsrail saldırıyor, dünya siyaseti izliyor Haberi Görüntüle

        Türk Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Küresel Sumud Filosu'na İsrail güçleri tarafından uluslararası sularda yapılan saldırının, masum sivillerin hayatını tehlikeye atan bir "terör eylemi" olduğu bildirildi.

        Açıklamada, şiddete başvurmadan barışçıl amaçlarla hareket etmekte olan sivilleri hedef alan bu saldırının, Gazze'yi kıtlığa mahkum eden soykırımcı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetinin uyguladığı "faşist ve militarist" politikaların Filistinlilerle sınırlı kalmadığının ve İsrail'in uyguladığı zulme karşı mücadele eden herkesi hedef aldığının ispatı olduğu vurgulandı.

        REKLAM

        Söz konusu saldırının, Gazze'de ateşkes sağlanmasına dönük çabalara zarar vermemesinin ümit edildiği kaydedilen açıklamada, "Saldırının faillerinin hesap vermesi için de hukuki yollara başvurulacaktır." ifadesi kullanıldı.

        Son olarak açıklamada, Birleşmiş Milletler ve ilgili tüm uluslararası kuruluşlara, Gazze'ye yönelik hukuksuz ablukanın bir an önce kaldırılması, bölgeye insani yardım girişine izin verilmesi ve seyrüsefer serbestisinin güvence altına alınması için derhal harekete geçme çağrısında bulunuldu.

        Pakistan

        Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırı şiddetle kınandı.

        Açıklamada, uluslararası aktivistlerin yasa dışı alıkoyulmasıyla İsrail'in uluslararası hukuku ve uluslararası insancıl hukuku bariz ihlal ettiği belirtildi.

        Bunun, İsrail'in Gazze'yi yasa dışı ablukasının ve saldırganlık örüntüsünün bir parçası olduğu ifade edilen açıklamada, "İnsani yardımın kasıtlı engellenmesi, Dördüncü Cenevre Sözleşmesi kapsamında işgalci güç olarak İsrail'in yükümlülüklerinin ciddi ihlalidir." ifadesine yer verildi.

        REKLAM

        Açıklamada, Pakistan'ın "işgal altındaki tüm Filistin topraklarında derhal, koşulsuz ve kalıcı ateşkes, insani yardıma kesintisiz erişim, insani yardım çalışanları ve filodaki aktivistlerin derhal serbest bırakılması, uluslararası hukuka tam saygı ve İsrail'in uluslararası hukuku ihlallerinden sorumlu tutulması" çağrısı yapıldı.

        Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar da ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısını kınadı.

        Malezya

        Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, İsrail'in Filo'ya saldırısını şiddetle kınadığını bildirdi.

        Enver, filoda sivillerin, Gazze için insani yardım götürdüğünü ancak "sindirme ve baskıya" maruz kaldıklarını vurgulayarak "İsrail, insani yardımı engelleyerek Filistin halkının hakları ve dünyanın vicdanına tamamen saygısızlık göstermiştir." ifadesini kullandı.

        Malezya'nın, özellikle vatandaşlarına ilişkin konularda İsrail'in sorumlu tutulması için elinden gelen her türlü meşru yolu kullanacağını belirten Enver, "Filistin halkı temel haklarından mahrum bırakıldığı sürece Malezya kararlı bir şekilde onlarla olacaktır." dedi.

        REKLAM

        Maldivler

        Maldivler Devlet Başkanı Muhammed Muizzu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in uluslararası sularda insani yardım taşıyan sivil gemilere yönelik saldırısını şiddetle kınadı ve İsrail'in uluslararası hukuku devamlı ihlallerine karşı kesin adımlar atma çağrısında bulundu.

        Muizzu, "Özgürlük ve temel ihtiyaçlardan mahrum bırakılan nüfusa insani yardım taşıyan konvoyu hedef almak insaniyete ve uluslararası hukuka ciddi hakarettir." ifadesini kullandı.

        Brezilya

        Brezilya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in aralarında parlamento üyesi olan Brezilya vatandaşlarının da bulunduğu filoya saldırısının "endişeyle" takip edildiği belirtildi.

        Uluslararası sularda seyrüsefer serbestisi ilkesi hatırlatılarak filonun barışçıl olduğu vurgulanan açıklamada, İsrail'in, "barışçıl aktivistlerin haklarını ihlal eden ve fiziksel güvenliğini tehlikeye atan" saldırısının onaylanmadığı ifade edildi.

        Açıklamada, İsrail'in yasa dışı alıkoyduğu aktivistlerin güvenliğinden sorumlu olduğu vurgulanarak Brezilya'nın İsrail'e Gazze Şeridi'ne insani yardım girişi ve dağıtımına yönelik ablukasını sona erdirmesi çağrısı yapıldı.

        REKLAM

        Venezuela ve Kolombiya

        Venezuela Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada İsrail'in saldırısı "korkakça korsanlık eylemi" şeklinde nitelendirilerek şiddetle kınandı.

        Açıklamada, bu saldırının "Siyonist rejimin suçlu doğasını ortaya koyduğu" ifade edilerek İsrail'in insani yardımlara yönelik ablukasının kasıtlı bir savaş aracı olduğu ve bir halkı açlık yoluyla yok etme niyeti olduğu belirtildi.

        "Dünya barışına yönelik tek gerçek tehdit, uluslararası hukuku ve insanlık onurunu sistematik olarak ihlal eden sömürgeci ve apartheid ideolojisi olan siyonizmdir." ifadesi kullanılan açıklamada, Venezuela'nın Filistin'e desteği yinelendi.

        Kolombiya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırısı kınandı.

        Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, İsrail'in Kolombiya'daki tüm diplomatlarını sınır dışı edeceklerini duyurdu.

        Küba, Bolivya ve Şili

        Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz Canel, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, İsrail'in filoya saldırısını şiddetle kınadıklarını belirtti.

        REKLAM

        Canel, "Bu kınanması gereken eylemler, İsrail'in sınırı olmayan soykırımcı temelini doğruluyor." ifadesini kullanarak filodaki aktivistleri desteklediklerini kaydetti.

        Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısını şiddetle kınadı.

        Saldırının kabul edilemeyeceğini vurgulayan Arce, uluslararası topluma bu "yeni barbarlığa" sertçe karşı çıkıp kınama çağrısı yaptı.

        Şili Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in filoya saldırısından derin endişe duyulduğu ve bunun, seyrüsefer serbestisini ihlal ettiği belirtildi.

        Açıklamada, filodaki gönüllülerin ve mürettebatın güvenliğinin sağlanması ve Gazze'ye insani yardımların derhal ve engelsiz ulaştırılması çağrısı yapıldı.

        Uruguay Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in filoya saldırısından derin endişe duyulduğu bildirildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Küresel Sumud Filosu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail saldırıyor, dünya siyaseti izliyor
        İsrail saldırıyor, dünya siyaseti izliyor
        "Netanyahu ve çetesi yalnızlaşmaya devam edecek"
        "Netanyahu ve çetesi yalnızlaşmaya devam edecek"
        Türk Aktivistler Habertürk'e konuştu
        Türk Aktivistler Habertürk'e konuştu
        Dışişleri'nden İsrail açıklaması
        Dışişleri'nden İsrail açıklaması
        İtalya, Filistin için genel greve gidiyor
        İtalya, Filistin için genel greve gidiyor
        'Anneme mesaj atma' cinayeti! Sokakta defalarca bıçakladı!
        'Anneme mesaj atma' cinayeti! Sokakta defalarca bıçakladı!
        İlkay'a atmosferi soran futbolcunun kim olduğu ortaya çıktı!
        İlkay'a atmosferi soran futbolcunun kim olduğu ortaya çıktı!
        Dünyada en yüksek kiraların ödendiği 20 şehir
        Dünyada en yüksek kiraların ödendiği 20 şehir
        "Radar var" uyarısı aplikasyonda olacak
        "Radar var" uyarısı aplikasyonda olacak
        "Hepimizin hayatla ilgili mücadelesine benziyor"
        "Hepimizin hayatla ilgili mücadelesine benziyor"
        İhracatta eylül rekoru
        İhracatta eylül rekoru
        Ayşe Barım'ın tahliyesine itiraz
        Ayşe Barım'ın tahliyesine itiraz
        Yardıma giden genç 3 tonun altında kaldı!
        Yardıma giden genç 3 tonun altında kaldı!
        Fenerbahçe, Avrupa'da Nice karşısında!
        Fenerbahçe, Avrupa'da Nice karşısında!
        Çinli e-ticaret devi Fransa'da ilk mağazasını açacak
        Çinli e-ticaret devi Fransa'da ilk mağazasını açacak
        Kazada burnu kopma noktasına gelmişti!
        Kazada burnu kopma noktasına gelmişti!
        Karadeniz'in nemindeki sinsi tehlike! "Çiftçi akciğeri" kronikleşebilir
        Karadeniz'in nemindeki sinsi tehlike! "Çiftçi akciğeri" kronikleşebilir
        "Fenerbahçe dikkat edilmesi gereken bir takım!"
        "Fenerbahçe dikkat edilmesi gereken bir takım!"
        İkinci el Z kuşağı için neden çekici?
        İkinci el Z kuşağı için neden çekici?