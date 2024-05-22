İsrail'in saldırıları sürüyor: Cenin'de 4'ü çocuk 11 Filistinli öldürüldü

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine dünden bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 11'e yükseldi.

Filistin Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, Cenin kenti ile oradaki mülteci kampına salı gününden bu yana düzenlenen İsrail saldırılarında 4'ü çocuk 11 kişi öldü, 25 kişi yaralandı.

Açıklamada, Cenin kentindeki İsrail saldırılarında son olarak Vesim Ahid Ceradat (15) adlı çocuğun yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Filistin Kızılayı, Cenin saldırılarına ilişkin X hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail ordusu tarafından tahrip edilen Filistinlilere ait üç eve el konulduğunu ve evsiz kalan 3 Filistinli ailenin bölgeden tahliye edildiğini duyurdu.