İsrail'in saldırısı İsrailli aşırı sağcı bakan Ben Gvir'i tatmin etmedi

1 Nisan'da İsrail'in İran'ın Şam Konsolosluğu'na saldırması ve 7 komutanın öldürülmesinin ardından gerginleşen İsrail-İran ilişkileri, 13 Nisan'da İran'ın İsrail'e drone ve füze saldırısıyla 'iki tarafın birbirini doğrudan hedef aldığı' bir sürece evrildi.

13 Nisan'ın ardından dünya kamuoyu İsrail'in 'ne zaman ve nasıl' İran'a yanıt vereceğini tartışırken, cevap bugün İran'ın 'nükleer kapasitesinin yoğun olduğu' İsfahan kentine saldırıyla geldi.

Ancak bu cevap, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı olan aşırı sağcı Itamar Ben Gvir'i tatmin etmedi. Ben Gvir, Twitter hesabından tek kelimeyle, "Zayıf!" paylaşımında bulundu.