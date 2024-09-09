İsrail Kabinesi, "gerilim" için toplandı

İsrail devlet televizyonu KAN'nın Başbakan Binyamin Netanyahu'nun ofisine dayandırdığı habere göre Netanyahu, Batı Şeria'daki gerilim başta olmak üzere bazı konuları ele almak için Güvenlik Kabinesi'ni topladı.

Netanyahu, toplantıda kabinesindeki bazı bakanların işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskınlara değindi.