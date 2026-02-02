Habertürk
Habertürk
        İsrail, Lübnan'a saldırdı: 1 ölü, 12 yaralı

        İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetinde 2 araca insansız hava aracıyla (İHA) gerçekleştirdiği saldırılarda 1 kişi hayatını kaybetti, 3'ü çocuk 12 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2026 - 01:56 Güncelleme: 02.02.2026 - 02:10
        İsrail, Lübnan'a saldırdı: 1 ölü, 12 yaralı
        İsrail, Kasım 2024'te Lübnan ile varılan ateşkes anlaşmasını ihlal etmeyi sürdürüyor.

        Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, Nebatiye'ye bağlı Aba beldesinde bir araç, İsrail'e ait İHA tarafından hedef alındı. Sağlık Bakanlığı, saldırıda 1 kişinin yaşamını yitirdiğini, 3'ü çocuk 6 kişinin yaralandığını duyurdu.

        İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise söz konusu saldırıda bir Hizbullah mensubunun hedef alındığı öne sürülmüştü.

        Nebatiye'de yer alan Haruf beldesinde de akşam saatlerinde bir araca İHA saldırısı düzenlendi. Sağlık Bakanlığı İsrail saldırısında 6 kişinin yaralandığını açıkladı.

        ATEŞKESE RAĞMEN İSRAİL'İN SALDIRILARI VE İŞGALİ SÜRÜYOR

        İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

        Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in ateşkesi binlerce kez ihlal ettiği bildirilmişti.

        İsrail, Lübnan'da 8 Ekim 2023'ten sonra ele geçirdiği 5 tepeyi hala işgal altında tutarken, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.

        Sağlık Bakanlığı, ateşkesi ihlal eden İsrail'in 27 Kasım 2024-20 Kasım 2025 tarihleri arasında Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 331 kişinin hayatını kaybettiğini, 945 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

        "İlişkimiz devlet dairesi gibi"

        İbrahim Büyükak, çocuklar için bir arada kalan 'Çift'lerin mizah dolu hikâyesini sinemaya taşıdı. Büyükak ile 'Mutluyuz mu?'daki rol arkadaşı  Yasemin Sakallıoğlu, projenin doğuşundan; setteki kahkaha krizlerine, sinemanın geleceğinden; kadın komedyenlerin sektördeki yükselişine kadar birçok konuda,...
