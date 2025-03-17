İsrail Lübnan'a saldırdı

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan haberde, İsrail'in, ülkenin doğusundaki Batı Bekaa bölgesini bir dizi hava saldırısıyla hedef aldığı ifade edildi.

Söz konusu saldırılardan 4'ünün insansız hava araçlarıyla (İHA), birinin de F-16 savaş uçağıyla gerçekleştirildiği kaydedildi.

Saldırılarda can kaybına dair ise bilgi verilmedi.

Batı Bekaa bölgesi semalarında görülen İsrail'e ait savaş uçaklarının zaman zaman süpersonik uçuşlar yaptığı, ayrıca ülkenin güneyindeki Nebatiye bölgesine de saldırılar düzenlediği belirtildi.

Nebatiye'ye bağlı Marcayun bölgesinde Litani Nehri'nin yatağının bombalandığı, yine Nebatiye'ye bağlı Yahmur eş-Şıkeyf beldesi yakınlarının da vurulduğu aktarıldı.

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Güneydeki saldırılarda ölü sayısı 2'ye çıktı

Öte yandan Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun Nebatiye kentine bağlı Yahmur beldesinde bir araca düzenlediği saldırıda ölü sayısının 2'ye yükseldiğini duyurdu.

Sağlık Bakanlığı, daha önce yaptığı açıklamada, Yahmur beldesine İHA'yla düzenlenen saldırıda 1 kişinin öldüğünü, 3 kişinin yaralandığını bildirmişti.

Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail sıklıkla anlaşmayı ihlal ediyor.

Lübnan makamlarının verilerine göre, İsrail ordusunun ateşkesin sağlanmasının ardından düzenlediği saldırılarda en az 94 kişi hayatını kaybederken 288 kişi de yaralandı.

Lübnan'a yönelik kara saldırıları sırasında sınır hattındaki beldelere giren İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasındaki geri çekilme maddesine rağmen Hamamis Tepesi, Aziyye Tepesi, Uveyda Tepesi, Balat Dağı ve Lebbune Tepesi olmak üzere 5 noktada varlığını sürdürüyor.