        Haberler Dünya İsrail Lübnan'da bir araca saldırdı | Dış Haberler

        İsrail Lübnan'da bir araca saldırdı

        İsrail'in Lübnan'da bir aracı hedef alması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2025 - 21:37 Güncelleme: 17.09.2025 - 21:37
        İsrail'e ait bir insansız hava aracının (İHA), Lübnan'ın doğusundaki Baalbek kentinde bir aracı hedef alması sonucu iki Lübnanlı yaşamını yitirdi.

        İsrail, Kasım 2024'te Lübnan ile varılan ateşkes anlaşmasını ihlal etmeyi sürdürüyor.

        Lübnan resmi haber ajansı NNA’nın haberinde, "Düşmana (İsrail) ait bir İHA'nın Baalbek’in Asira bölgesinde bir aracı hedef aldığı saldırıda iki sivil şehit oldu." ifadeleri yer aldı.

        İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine neredeyse her gün hava ve kara saldırıları düzenliyor.

        Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail ordusu Lübnan'da 4 bin 300'den fazla ihlalde bulundu, bu süreçte en az 271 kişi hayatını kaybetti, 610 kişi yaralandı.

        İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinden kısmi çekilme gerçekleştirse de son çatışmalarda ele geçirdiği 5 stratejik tepedeki işgalini sürdürüyor.

        *Fotoğraf: EPA/ATEF SAFADI, temsilidir

