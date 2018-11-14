İsrail Savunma Bakanı Avigdor Lieberman'ın Hamas'la yapılan anlaşma üzerine Başbakan Netanyahu'ya istifasını sunduğu açıklandı.

İsrail basını, partisi İsrail Evimiz (Yisrael Beiteinu) kurmaylarıyla toplantı halindeki Liberman'ın Türkiye saati ile 14.00'te yapacağı basın toplantısında istifa edebileceğini ileri sürmüştü. Son dakika bilgisine göre, İsrail Savunma Bakanı'nın istifası doğrulandı.

Savunma Bakanı Avigdor Liberman liderliğindeki İsrail Evimiz Partisi İsrail meclisinde 5 sandalyeye sahip.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun liderliğini yürüttüğü ve Liberman'ın da içinde yer aldığı 6 partili koalisyon hükümetinin 66 milletvekili bulunuyor.

Liberman'ın istifa etmesi halinde koalisyonun sandalye sayısı kritik sınıra, yani 61'e düşecek.

Koalisyon hükümetinin 120 sandalyeli İsrail meclisinde güvenoyu alması için 61 milletvekiline sahip olması gerekiyor.

Savunma Bakanı'nın istifa etmesi halinde Netanyahu liderliğindeki koalisyon hükümetinin tehlikeye girebileceği ve İsrail'de erken seçimin gündeme gelebileceği belirtiliyor.

Aşırı sağcı siyasetçi Avigdor Liberman, 2016’da Savunma Bakanlığı görevine getirilmişti.

HÜKÜMET PROTESTO EDİLDİ

Gazze Şeridi'nin 48 saat bombardımanı ardından Hamas ile ateşkese varan İsrail hükumetine karşı protesto düzenlendi.

Gazze Şeridi’nde İsrail ile direnişçiler arasında iki gündür devam eden çatışma, ateşkes sağlanarak sonlandı. Gazze’deki direniş grupları kararı kutlarken, Yahudi yerleşimciler İsrail hükümetine karşı slogan attı. Lastik yakarak yolları trafiğe kapatan İsrailli yerleşimciler, Filistinli gruplarla ateşkesi kabul eden İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’yu protesto etti.

Öte yandan, İsrail’in son 48 saatte Gazze’ye düzenlediği hava saldırılarında 7 Filistinli şehit oldu ve 25 kişi yaralandı.

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