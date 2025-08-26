Habertürk
        Haberler Dünya İsrail Savunma Bakanı, Suriye'nin güneyindeki Hermon Dağı'nda işgali sürdüreceklerini söyledi | Dış Haberler

        İsrail Savunma Bakanı, Suriye'nin güneyindeki Hermon Dağı'nda işgali sürdüreceklerini söyledi

        İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Şam-Tel Aviv heyetleri arasındaki görüşmelerin ardından Suriye'nin güneyinde yer alan Cebel eş-Şeyh Dağı'ndaki (Hermon Dağı) işgali sürdüreceklerini ileri sürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2025 - 12:19 Güncelleme: 26.08.2025 - 12:19
        İsrail Savunma Bakanı: Hermon Dağı'ndaki işgali sürdüreceğiz
        The Times of Israel gazetesinin haberine göre, Katz, uluslararası hukuka göre Suriye toprağı sayılan ancak İsrail işgali altında bulunan Golan Tepeleri ile Celile bölgesindeki yerleşimleri korumak için Hermon Dağı ve çevresindeki işgali devam ettireceklerini söyledi.

        Savunma Bakanı Katz, ayrıca Suriye'nin güneyindeki "Dürzileri korumayı sürdüreceklerini" öne sürdü.

        İsrail ordusu, Suriye'deki Dürzileri koruma bahanesiyle ülkenin güneyine aralıklarla saldırılar düzenliyor.

        ŞAM İLE TEL AVİV ARASINDA "ANLAŞMA" İMZALANABİLECEĞİ İDDİASI

        İsrail Savunma Bakanı Katz'ın Hermon Dağı'nda işgalin süreceği yönündeki açıklamaları, Şam ile Tel Aviv arasında yürütülen görüşmeler ve yerel basında çıkan iki ülke arasında "saldırmazlık uzlaşısı" niteliğinde bir anlaşma imzalanabileceği yönündeki haberlerin ardından geldi.

        İsrail devlet televizyonu KAN'a konuşan üst düzey İsrailli yetkililer, Şam ile Tel Aviv arasında eylül ayı sonuna kadar bir anlaşma imzalanmasının hedef olarak belirlendiğini ileri sürdü.

        KAN'a konuşan yetkililer, "saldırmazlık anlaşmasının" İsrail ordusunun devam eden saldırılarını sona erdirmesini ve Suriye'deki Dürzilerin korunmasını garanti edeceğini iddia etti.

        Washington yönetiminin İsrail'i Suriye ile mümkün olan en kısa sürede bir anlaşmaya varılması için görüşmeleri hızlandırmaya çağırdığını aktaran yetkililer, "Trump'ın bu anlaşmayı mümkün olan en kısa sürede açıklaması önemli ve bu nedenle görüşmeler ilerliyor." dedi.

        ŞAM-TEL AVİV HEYETLERİ, PARİS'TE GÖRÜŞMÜŞTÜ

        Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ve İstihbarat Başkanı Hüseyin Selame ile İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer bölgesel gerginliğin azaltılması amacıyla ABD'nin arabuluculuğunda 19 Ağustos'ta Fransa'nın başkenti Paris'te görüşme gerçekleştirmişti.

        Söz konusu görüşmeye ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'ın da katıldığı bildirilmişti.

        Suriye devlet kanalı El-İhbariyye'ye konuşan bir hükümet kaynağı, görüşmede tarafların Suriye'nin toprak bütünlüğüne bağlılıklarını yinelediklerini ve ülkenin bölünmesini hedefleyen her türlü projeye karşı olduklarını vurguladıklarını belirterek, Süveyda'nın Suriye'nin ayrılmaz bir parçası olduğu ve Dürzi vatandaşların ulusal dokunun asli bir unsuru olarak görüldüğünün ifade edildiğini aktarmıştı.

        Suriye'nin güneyindeki insani durumun da ele alındığına işaret eden kaynak, Süveyda ve Bedevi halkına yönelik insani yardımların artırılması ve zorlayıcı yaşam koşullarının hafifletilmesi gerektiği konusunda tarafların mutabakata vardığını belirtmişti.

        Kaynak, 1974'te imzalanan ateşkes anlaşmasının yeniden etkinleştirilmesi için net bir mekanizmaya ihtiyaç duyulduğunun görüşmede dile getirildiğini, bu mekanizmanın İsrail'in Suriye topraklarına yönelik ihlallerini durdurmayı ve bölgede daha istikrarlı bir ortam oluşturmayı amaçladığını kaydetmişti.

        İSRAİL'İN SURİYE TOPRAKLARINDAKİ İŞGALİNİ DERİNLEŞTİRMESİ

        İsrail ordusu, 1967'den bu yana işgal altında tuttuğu Golan Tepelerinde, buraya bitişik tampon bölgeyi 8 Aralık 2024'te işgal etmişti.

        İsrail birlikleri, işgali tampon bölgenin de ilerisine taşıyarak başkent Şam'ın 20 kilometre yakınına ulaşmıştı.

        İki ülke arasında 1974'te imzalanan Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması ile Golan Tepelerindeki tampon bölge ve silahtan arındırılmış bölgenin sınırları belirlenmişti.

        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Suriye'nin güneyindeki işgalin kalıcı olacağı mesajını vermiş ve Suriye'nin egemenliğine aykırı olarak güney bölgesinin silahsızlandırılması talebinde bulunmuştu.

        İsrail, 13 Temmuz'da Suriye'nin güneyindeki Süveyda'da patlak veren çatışmalara müdahil olmuş, Suriye ordusu ve Şam'daki Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi yakınları ile Genelkurmay binasına saldırılar düzenlemişti.

