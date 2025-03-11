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        Haberler Dünya İsrail Suriye'ye saldırdı | Dış Haberler

        İsrail Suriye'nin güneyine saldırmaya devam ediyor

        İsrail, Suriye'nin güneyinde bulunan Dera şehrinin kırsalına yönelik saldırılarını devam ettiriyor. Son yapılan saldırılarda askeri teçhizatların hedef alındığı bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2025 - 00:33 Güncelleme: 11.03.2025 - 00:33
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        İsrail Suriye'ye saldırdı
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        Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, İsrail uçakları, Dera ili kırsalındaki Cebeb ve İzra'da bulunan 12. Tugay ve 89. Alay'a saldırdı.

        Saldırıda, 17 hava saldırısı yapılarak askeri teçhizatların hedef alındığı öğrenildi.

        İsrail'in Suriye'ye saldırıları ve işgali

        Suriye'de 27 Kasım 2024'te şiddetlenen çatışmaların ardından 8 Aralık'ta 61 yıllık Baas rejiminin çökmesiyle eş zamanlı olarak İsrail ordusunun ülkeye saldırıları arttı.

        Rejim ordusundan kalan askeri altyapı ve imkanları imha etmeye başlayan İsrail ordusu, Suriye toprağı Golan Tepeleri'ndeki işgalini genişletti.

        Golan Tepeleri civarındaki tampon bölgeye giren İsrail ordusu, işgali daha ileriye taşıyarak başkent Şam'ın 25 kilometre yakınlarına kadar sokuldu.

        İsrail, Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor. İsrail ile Suriye arasında 1974'te imzalanan Kuvvetlerin Çekilmesi Anlaşması ile tampon bölge ve silahtan arındırılmış bölgenin sınırları belirlenmişti.

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