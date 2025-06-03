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        Haberler Dünya İsrail Suriye'yi topçu atışlarıyla hedef aldı | Dış Haberler

        İsrail Suriye'yi topçu atışlarıyla hedef aldı

        İsrail, Suriye'den roket atıldığını öne sürmesinin ardından, Suriye'yi topçu atışlarıyla hedef aldı.

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 03.06.2025 - 22:43 Güncelleme: 03.06.2025 - 22:57
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        İsrail Suriye'yi hedef aldı
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        İsrail ordusu, Esed rejiminin devrilmesinden sonra Suriye'den ilk kez roket atıldığını öne sürdü.

        İsrail ordusundan yapılan açıklamada, uluslararası hukuka göre Suriye toprağı olan işgal altındaki Golan Tepelerinde yer alan Hispin ve Ramat Magşimim adlı yerleşimlerde sirenlerin devreye girdiği duyuruldu.

        Suriye'den atıldığı iddia edilen iki roketin işgal altında tuttukları Golan Tepeleri'nde açık alana düştüğü bildirildi.

        İsrail ordusu, roket atışının ardından, Suriye'yi topçu atışlarıyla hedef aldığını duyurdu.

        Duyuru, İsrail ordusunun sosyal medya hesabından yapıldı.

        İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz ise Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın İsrail'e yönelik açılan bütün ateşlerden sorumlu olduğunu iddia ederken, yanıt vereceklerini belirtti.

        İsrail'in Suriye topraklarındaki işgalini derinleştirmesi ve son saldırıları

        İsrail ordusu, 1967'den bu yana işgal altında tuttuğu Golan Tepeleri'ne bitişik tampon bölgeyi 8 Aralık 2024'te işgal etmişti.

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        İsrail birlikleri, işgali tampon bölgenin de ilerisine taşıyarak başkent Şam'ın 20 kilometre yakınına ulaşmıştı.

        Baas rejiminin 8 Aralık 2024'te yıkılmasının ardından Suriye'de devrik rejime ait onlarca noktayı vuran İsrail, Suriye'de birçok noktayı saldırılarla hedef almıştı.

        2 Mayıs'ta Şam'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınlarında bir noktayı bombalayan İsrail uçakları, aynı gün gece saatlerinde ülkede 5 ilde en az 14 saldırı düzenlemişti.​​​​​​​

        Fotoğraf: Associated Press / Temsilidir

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